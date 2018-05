“Jugamos muy bien y con mucha intensidad”

“Como dijimos en el primer partido, después de empatar contra Estudiantes, el grupo se iba a definir en la última fecha y será así porque nos jugamos la clasificación en La Plata. Sabíamos que iba a ser un grupo muy cerrado y teníamos confianza más allá de ese primer empate. Estamos muy felices por el resultado y por el rendimiento, la verdad que jugamos muy bien”, reflexionó Alexander Medina.

El entrenador habló sobre el gran nivel de Espino. “Hizo un gran partido, el mejor desde que estamos nosotros. Realizó todo bien, marcó, cerró su sector, se proyectó al ataque, dio asistencias. Fue muy completo” dijo, y agregó que “todos tuvieron un gran despliegue, con mucha intensidad. Jugamos bien y cuando no tuvimos la pelota no los dejamos progresar en la cancha y casi que no nos patearon al arco”.

El “Cacique” analizó: “Ellos se sienten cómodos jugando al contragolpe y en esas transiciones teníamos que estar bien y lo estuvimos con un buen balance. Me incliné por Romero y no por Seba Rodríguez por intensidad. Hoy (por ayer) necesitábamos estar rápidos y no dejarlos progresar”.