Jugadores venezolanos se negaron a jugar y charlaron en cancha como protesta

Un acto de protesta realizaron dos de los equipos de fútbol más importantes de Venezuela el pasado fin de semana en el partido que disputaban por la Primera División. A raíz del apagón que afecta al país caribeño desde hace más de 100 horas, los futbolistas se negaron a disputar realmente el juego y solo se limitaron a dejar que pasen los 90 minutos.

Incluso uno de los dos clubes, Caracas (club con más títulos: 11), tuvo dificultad para trasladarse hasta el estadio ubicado en Maracaibo porque el aeropuerto de la capital venezolana. El apagón persistía y debió esperar la confirmación del vuelo luego de cinco horas de espera.



Una vez en el estadio del Zulia para el partido del pasado domingo, ninguna de las instalaciones contaba con luz, vestuarios, baños, espacios de calentamiento o túneles hacia la cancha.

De esta forma, los jugadores a la hora de empezar el partido decidieron no tomar acciones, pasarse la pelota entre unos y otros, dialogar entre jugadores de los dos equipos y dejar que corra el reloj.

#10Marzo Los jugadores del @Caracas_FC y @Zulia_FC decidieron quedarse parados luego del pitazo inicial, debido a que no están dadas las condiciones para disputarse el partido. Maracaibo va a cumplir 72 horas sin luz... #TorneoApertura2019 pic.twitter.com/jeJ3Q7pi1W — Thomas Cárdenas (@Thomascl25) 10 de marzo de 2019

Luego de transcurridos los 90 minutos reglamentarios, con el descanso obligatorio de 15' el juez dio por terminado el partido que luego fue considerado oficialmente como suspendido.

Final del partido:

“La iniciativa vino de ellos (de Zulia) porque tienen varios días sin luz y no había ni hielo. En el tiempo de hidratación le facilitó hielo y agua. Tenemos que ser solidarios, dentro de la cancha somos rivales pero afuera somos una familia”, declaró el defensor Rubert Quijada al periodista Thomas Cárdenas.

“Lo más seguro es que esto nos traiga consecuencias pero nosotros somos los protagonistas acá y tenemos que alzar la voz. Espero que esto sirva para que otros equipos tomen la iniciativa y no callen porque acá todos estamos saliendo afectados. Es un riesgo que estamos corriendo pero teníamos que levantar la voz. Si o si alguien tenía que dar el primer paso y espero que sirva para que los otros clubes vivan la realidad que vive Maracaibo y el país. Si trae consecuencias van encontrar una familia unida”, agregó Quijada, quien es compañero de equipo de Alain Baroja (ex jugador de Sud América en Uruguay.

“Las condiciones no estaban dadas para jugar. Nosotros somos profesionales. Viajamos en un vuelo que estaba pautado para las 6:00 am y terminó saliendo a las 10:30 am. En el aeropuerto no había luz y esperamos prácticamente tirados en el piso. Esto no puede pasar”, comentó por su parte el volante Ricardo Martins sobre la salida de Caracas.

“Son cosas que no pueden pasar y nosotros no podemos estar callando todo. Mis compañeros del Zulia ya tenían varios días sin luz, problemas con la alimentación, no durmieron bien... Nosotros tampoco dormimos bien, en el hotel estábamos con planta”, añadió.

Determinación de la Federación: suspender el fútbol.

El Consejo Directivo de la Federación Venezolana de Fútbol, en uso de las atribuciones que le confiere el Reglamento General de Competiciones en los Artículos 6, 8 y 9 Ordinal “B”, dicta la siguiente Resolución:



CONSIDERANDO

Que la Comisión de Competiciones de Clubes de la Federación Venezolana de Fútbol tiene programado disputar la Jornada Nro. 8 del Torneo Apertura de Primera División el domingo 17 de marzo de 2019 y las Jornadas Nro 3 y 4 del Torneo Apertura de Segunda División los días miércoles 13 de marzo y domingo 17 de marzo.



CONSIDERANDO

Considerando que la disputa de las mencionadas jornadas tanto de primera como de segunda división se realizaran en estados y ciudades donde se presentan dificultades que afectan el normal desarrollo de las mismas por la situación de emergencia eléctrica por la que atraviesa nuestro país.



CONSIDERANDO

Que la presidencia del Consejo Directivo de la Liga FUTVE ha solicitado el aplazamiento de la Jornada Nro. 8 del Torneo Apertura de Primera División y las demás que sean necesarias hasta tanto se normalice la situación de emergencia eléctrica por la que atraviesa nuestro país.



CONSIDERANDO

Que la Junta Directiva de la Asociación Única de Futbolistas Profesionales de Venezuela ha solicitado la suspensión de la Jornada Nro. 8 del Torneo Apertura de Primera División en vista de los problemas acaecidos por las recientes fallas eléctricas en casi todo el territorio nacional.



RESUELVE

El Consejo Directivo de la Federación Venezolana de Fútbol, ha decidido suspender todas las actividades programadas en Primera y Segunda División Torneo de Filiales y Superliga Femenina hasta que estén dadas la condiciones para la disputa normal de los encuentros programados en los Calendarios oficiales de la F.V.F. La reanudación de los Torneos paralizados se producirán previa Resolución emitida por la F.V.F.



Caracas, 12 de marzo de 2019.