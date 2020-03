Los jugadores uruguayos coparon México, en donde está el equipo con más celestes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Parejo, con equipos interesantes y con un mercado atractivo desde lo económico. Así se presenta desde hace varios años el fútbol mexicano que hoy recibe una buena cantidad de jugadores uruguayos.

Para ser precisos son 35 los celestes que están militando en los equipos aztecas entre la Primera y la Segunda División y es un número interesante para una liga que recibe a muchos extranjeros.

Actualmente, Uruguay es el tercer país con mayor cantidad de extranjeros en el fútbol azteca por detrás de Argentina que tiene 73 jugadores en México y Colombia que cuenta con 44 futbolistas.



Fin de semana tras fin de semana, es habitual ver destaques de los futbolistas uruguayos en la liga mexicana que los ha puesto, por ejemplo, en la selección uruguaya como son los casos de Brian Lozano o Jonathan Rodríguez en relación a la selección mayor o de Leonardo Fernández que fue solicitado para el Preolímpico Sub 23, pero que no fue prestado por el Toluca de México.



La lista se agrandó en esta última ventana de transferencias ya que para el inicio del 2020 llegaron varios jugadores que ampliaron la cantidad de futbolistas celestes.



De hecho, de los 35 que actualmente juegan en México hubo 12 que llegaron para la actual temporada.

Clubes

Entre los jugadores uruguayos están representados 17 equipos de ambas divisiones teniendo en cuenta que Santos Laguna, Tijuana, Tigres, Cruz Azul, Juárez, América, Atlético San Luis, Morelia, Puebla, Toluca, Pachuca y León son instituciones de Primera División que cuentan con futbolistas compatriotas, mientras que en la Segunda División los equipos que tienen futbolistas celestes son: Venados de Yucatán, Mineros de Zacatecas, Alebrijes de Oaxaca, Dorados de Sinaloa y Atlante.

Medio equipo

Uno de los detalles especiales de los uruguayos en México, más allá de lo que sucede con el Atlante es que hay otro equipo que cuenta con una muy buena cantidad de uruguayos.



La referencia es para el Puebla que actualmente tiene cinco uruguayos en el plantel y que aunque todavía no pudieron jugar todos juntos, están en el plantel principal.



Dos de ellos acaban de llegar porque se sumaron tras el Preolímpico como son Maximiliano Araújo y Emanuel Gularte, pero además están Christian Tabó, Nicolas Vikonis y Maximiliano Perg para conformar esa lista de celestes en el equipo franjeado que tuvo un inicio irregular.

Goleadores

Otro detalle a tener en cuenta es que muchos de ellos no solo están en los planteles, la gran mayoría juegan como titulares, muchos son figuras de sus equipos y también dentro de la misma liga al punto que hay celestes entre los máximos goleadores.



Jonathan Rodríguez es el máximo anotador del actual certamen junto a Gignac con 7 goles y el siguiente es Leonardo Fernández con cinco tantos.

La lista

Sacando los jugadores del Atlante y de Puebla, la lista completa de uruguayos en México es la siguiente: Brian Lozano, Fernando Gorriarán y Octavio Rivero (Santos Laguna); Ignacio Rivero y César Falleti (Tijuana); Nicolás López (Tigres), Jonathan Rodríguez y Pablo Ceppelini (Cruz Azul); Diego Rolan, Martín Rabuñal, Jonathan Lacerda y Maximiliano Olivera (Juárez); Sebastián Cáceres (América); Camilo Mayada (Atlético San Luis); Sebastián Sosa (Morelia); Leonardo Fernández (Toluca); Cristian Souza (Pachuca), Nicolás Sosa (León); Lucero Álvarez (Dorados), Leandro Rodríguez (Alebrijes); Franco Torgnaascioli (Mineros); Gonzalo Camargo (Venados).

Jonathan Rodríguez El goleador Con siete goles hasta el momento, Jonathan Rodríguez es el máximo anotador del Clausura 2020. El delantero uruguayo tiene los mismos goles que el atacante francés André Pierre Gignac.

Desde el banco Tres entrenadores Más allá de los jugadores, también hay técnicos uruguayos en la liga mexicana y en total son tres: Robert Siboldi (Cruz Azul), Paulo Pezzolano (Pachuca) y Guillermo Almada (Santos Laguna).

Talento Viñas, la revelación Llegó al América cedido desde Juventud de Las Piedras pero a fuerzas de goles valió la compra de su ficha. Federico Viñas suma siete goles en 15 partidos jugados con las Águilas.

Dueño del Santos Brian Lozano Llegó a Santos Laguna en 2018 luego de haber tenido un pasaje por el América de México y encontró su lugar. Se convirtió en figura, llevó al equipo con sus goles y sus asistencias a figurar y pelear por cosas importantes y también, seguramente lo más importante, sus buenos rendimientos le valieron volver a la selección uruguaya donde se convirtió en habitual dentro de las convocatorias. El “Huevo” es dueño del Santos Laguna.

Atlante es el más uruguayo del mundo

Puede llamar la atención y de hecho lo hace. No es tan normal que en un equipo extranjero haya tantos uruguayos y menos que haya siete. Algunos podrían pensar en la actualidad en lo que es el Getafe que tiene cinco o incluso en Puebla, también de México, que tiene la misma cantidad, pero Atlante les gana a todos en el fútbol azteca y también en el mundo en general porque ninguno tiene más.



Actualmente la lista cuenta con el arquero Sebastián Britos, el defensa Martín Rea, los volantes Santiago Martínez, Kevin Ramírez y Nicolás Albarracín y los delanteros Santiago Silva y Sebastián Sosa. El equipo que dirige actualmente el mexicano Alex Diego tiene al menos un jugador uruguayo por línea.



El equipo de Cancún, que lucha por conseguir el ascenso a Primera División, se encuentra en la octava posición de 12 equipos, pero hasta ahora está entrando en zona de playoffs para luchar el título y por ende pelear por el ascenso.



En el último partido, que terminó con empate ante el Venados, cinco de los siete jugadores tuvieron actividad ya que Martín Rea, Santiago Martínez y Kevin Ramírez fueron titulares, mientras que Sebastián Sosa y Nicolás Albarracín ingresaron desde el banco de suplentes. Por su parte, Sebastián Britos no tuvo minutos y Santiago Silva no formó parte del plantel que disputó la sexta fecha.



Sebastián Sosa, que fuera goleador de Cerro Largo en el Torneo Apertura 2019, es el actual máximo artillero del equipo de Atlante con cinco goles, mientras que Kevin Ramírez cuenta con un solo tanto.



Nicolás Albarracín lleva dos partidos jugados y fue el último en sumarse al plantel de Atlante teniendo en cuenta que llegó para la temporada 2020 luego de su salida de Wanderers. Aunque todavía no se ganó la titularidad, en los dos partidos que jugó lo hizo ingresando desde el banco de suplentes.