Los jugadores del siglo XXI ya hacen goles en primera división

No hace tanto, el año 2000 era sinónimo de futuro, de autos voladores y viajes espaciales de turismo. El tiempo pasó volando y el siglo XXI ya está avanzado. Y los nacidos a partir de 2001 ya se están haciendo un lugar en el fútbol mundial.



En España, el delantero del Sevilla Bryan Gil se convirtió en el primer futbolista nacido en el siglo XXI que marca un gol en la primera división de LaLiga.

Gil ingresó en el reciente partido de su equipo ante Rayo Vallecano cuando iban 74 minutos y 12 minutos después recibió en el área rival un pase de Sarabia. Sin ponerse nervioso pese a ser solo su séptimo partido en primera, el juvenil dominó la pelota con su zurda, engañó al arquero y definió con exactitud. Un golazo, que estableció el definitivo 5-0 para su equipo.

“Es un chico con mucha proyección y muy querido por los compañeros. Tiene que tomar confianza y la mejor manera de hacerlo es jugando como ha jugado contra el Rayo”, dijo el técnico sevillista, Joaquín Caparrós.



“Si no tiene ningún percance va a ser un futbolista que escriba páginas importantes de nuestro club y del fútbol español”, agregó el entrenador.

No resulta habitual en el fútbol español que jugadores tan jóvenes como Gil, que nació el 11 de enero de 2001, estén jugando ya en primera división. La edad media de los planteles es de 26,7 años.



Delantero zurdo nacido en la localidad de Barbate (Cádiz), Gil se incorporó al Sevilla siendo un niño, con 10 años, e hizo todas las inferiores hasta llegar al Sevilla Atlético, filial del club. Y de allí El 6 de enero de 2019 se produjo su debut oficial, aunque ya había jugado el 21 de mayo en un amistoso contra el Linares.

Defendió a España en las categorías sub 15, sub 18 y sub 19.



Hace pocos días, el club le renovó su contrato hasta 2022. “El Sevilla fue mi casa desde pequeño, señal de que han apostado por mí. Noto mucho el cariño del club y yo lo voy a devolver todo por este escudo. Si esto sigue igual aquí estaré toda mi vida, hay que ir pasito a pasito y a ver cuándo llega la oportunidad”, declaró.

El primero en Uruguay.



Facundo Milán de Defensor Sporting, nacido el 3 de febrero de 2001, le hizo dos goles a Plaza Colonia en octubre de 2017.

El más joven en España.



Francisco Bao Rodríguez, apodado Sansón, debutó en el Celta de Vigo con 15 años y 255 días, en la temporada 1939-1940.