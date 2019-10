Los jugadores de Nacional que buscan otra oportunidad con la seguidilla

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Nacional está primero en el Clausura y en la Anual, donde logró sacarle cuatro puntos de ventaja a Cerro Largo y seis a Peñarol. Además, ha crecido en el juego colectivo que está llevando adelante y se lo ve sólido, en su mejor momento en el Campeonato Uruguayo.

Pero debido a la exigencia de partidos que tiene octubre, Álvaro Gutiérrez se ve casi obligado a realizar modificaciones para no desgastar al plantel para la recta final. De hecho, la semana pasada el DT lo comentó en conferencia.

Esta situación le brinda una luz en el horizonte a jugadores del plantel que han quedado relegados y que han perdido pie en el Clausura por diferentes circunstancias, o que han jugado poco con Gutiérrez.

Entre ellos se encuentran tres futbolistas que fueron incorporados para esta parte de la temporada, como Hugo Magallanes, Pablo Barrientos y Rodrigo Pastorini.



Desde que llegó, Magallanes apenas jugó 90 minutos contra Progreso en el Intermedio y no volvió a tener participación en el primer equipo. Es una de las opciones que maneja el “Guti” para jugar mañana contra Danubio en lugar del lesionado Guzmán Corujo. El partido pasado estuvo convocado, pero finalmente no integró el banco de suplentes.

“Pitu” y Pastorini no han podido afirmarse y hace varios partidos que no tienen minutos, y en algunos casos ni siquiera han sido convocados.



Gustavo Lorenzetti es uno de los principales “olvidados” del plantel; no juega desde el 10 de agosto ante Boston River por el Torneo Intermedio.



“Palito” Pereira seguramente volverá a tener acción mañana (no está Matías Viña) mientras que Agustín Sant’Anna y Pablo García también han tenido escasa participación.

Gustavo Lorenzetti Hace dos meses que no juega El último partido que jugó Gustavo Lorenzetti fue como titular contra Boston River por el Intermedio, que terminó 0-0. Ese día el argentino falló un gol “hecho” tras una buena asistencia de Rodrigo Pastorini. Desde esa noche el enganche no volvió a tener minutos y ya son dos los meses que no juega. Antes había tenido activa participación en el equipo, incluso siendo titular en la derrota contra Inter de Porto Alegre en el Beira Río por la Copa Libertadores. Hoy no se ve un lugar claro en el que pueda entrar, porque incluso el “Pitu” Barrientos está arriba en la consideración.

Rodrigo Pastorini Quedó relegado por las buenas actuaciones de Thiago Vecino El floridense llegó a Nacional como goleador de Wanderers, para cubrir el espacio que había dejado Octavio Rivero. Empezó como el sustituto de Bergessio y tuvo buenas actuaciones en los partidos que jugó (4), pero no logró marcar. Thiago Vecino entró bien contra River y las opciones de Pastorini se achicaron. Puede entrar en la rotación ahora.

Pablo Barrientos En septiembre no jugó; volvió a tener minutos contra Boston River El último partido donde el “Pitu” fue titular fue contra Juventud en Las Piedras el 25 de agosto. Después no jugó durante todo septiembre y el sábado entró para los últimos 12 minutos contra Boston River en Florida. Desde que llegó a Nacional acumula 234 minutos en total, distribuidos en seis partidos, de los cuales apenas dos fueron como titular.

Pablo García Apenas suma 84 minutos y nunca fue titular con los tricolores El caso de García es extraño, porque ha tenido poca participación en el equipo, pero cada vez que le tocó ingresar lo hizo con buenos rendimientos. Tiene actuación en cinco partidos, pero ninguno de ellos como titular; en total contabiliza 84 minutos, los últimos en el tramo final del 3-0 contra Racing en el Clausura. La seguidilla lo puede beneficiar.