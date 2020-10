Jugadores de Independiente del Valle festejaron tener a Nacional como rival

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En las últimas horas se viralizó en las redes sociales un video en el que muestra a los futbolistas de Independiente del Valle festejando por lo que le deparó la suerte en el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores: Nacional como adversario.

El viernes 23 de octubre se realizó el sorteo en el que quedaron los emparejamientos para la próxima fase de la Libertadores. Aún se desconoce cómo se difundió el video, pero lo cierto es que se muestra claramente la felicidad de los ecuatorianos por medirse a los tricolores, como desconociendo la historia de un club de tanto prestigio a nivel mundial.

POR FAVOR HAY QUE GANARLES COMO SEA. 🔵⚪️🔴👊🏼 pic.twitter.com/iRvkSUa9t0 — WeboBolso (@WeboBolso) October 26, 2020

Nacional, que terminó en el primer lugar del Grupo F, e Independiente del Valle, segundo en su llave donde Flamengo fue el líder, se medirán primero en el Estadio Nacional de Quito el 25 de noviembre y una semana después la definición será en el Gran Parque Central.

Cabe recordar que estos dos equipos se enfrentaron en la final de la Copa Libertadores Sub 20 de 2018, donde Nacional venció 2-1 con varios futbolistas del actual plantel como Mathías Laborda, Santiago Rodríguez, Emiliano Martínez, Joaquín Trasante, Brian Ocampo, Thiego Vecino y Alfonso Trezza más otros que ya no están como Franco Israel (Juventus) y Guillermo May (Cerro Largo). Tres son los futbolistas de Independiente del Valle que jugaron aquella final y hoy forman parte del plantel principal.