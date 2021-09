"Tengo jugadores con ganas de mostrarse para dar el salto", dijo Bruno Peña, DT de Artigas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este martes comienza la Segunda División Amateur, el torneo en el que competirán 21 instituciones, entre las cuales se encuentran seis clubes del interior del país, con la particularidad de que tres de ellos se incorporarán para esta edición: Salto, Paysandú y Deportivo Colonia.

El formato de disputa se divide en dos series (A y B) que integran 10 y 11 equipos, respectivamente. Los cuatro primeros de cada una disputan una liguilla final donde el campeón asciende a la Segunda División y el segundo jugará un repechaje con el que termine penúltimo en la segunda categoría del fútbol profesional.

En la previa del inicio del campeonato, Bruno Peña, director técnico de Artigas FC, que debuta ante Oriental de La Paz, dialogó con Ovación y contó cómo fue armando el plantel que ya tiene a disposición: "El 25 de mayo asumimos con 20 o 25 jugadores del club y ahí hice un llamado masivo donde vinieron alrededor de 100 jugadores", inició.

Bruno Peña dirigiendo a Artigas FC. Foto: Artigas FC.

Luego agregó que entre los jugadores de la casa, los aspirantes, el aporte de algún empresario que acercó futbolistas y los jugadores que ya conocía de inferiores (donde hace muchos años dirigió a Fénix) logró constituir un equipo "bastante joven y competitivo".

Cómo se prepararon para el inicio del torneo

Si bien no faltó tiempo de trabajo porque su equipo realizó unos ocho amistosos en este tiempo de preparación, Peña sostiene que la preparación fue "muy estresante" debido a que no sabía la fecha exacta en la que iban a empezar a competir. "Cuando justo teníamos para arrancar se suspendió el campeonato y hacía tres meses que estábamos preparando un inicio que no sabíamos cuándo iba a ser", destacó.

De todas formas, en lo que respecta estrictamente a lo deportivo, el entrenador calificó como "muy buena" la pretemporada ya que en todo momento tuvieron una cancha disponible: "Eso está bueno para los futbolistas porque yo trabajo una metodología global, integrada con la pelota".

Sobre las limitaciones que impone el estado del campo de juego en la categoría, Peña señaló que, si bien asume que están en la "C" y que "hay canchas que no te permiten" proponer un estilo de juego asociado, él siempre trata de planificar la semana en base al modelo de juego que tiene en mente.

Respecto de la incorporación de tres clubes del interior como Salto, Paysandú y Deportivo Colonia, el DT acotó: "El fútbol del interior tiene una riqueza de futbolistas muy buena. Y los clubes que se metieron llevan el futbol en su ADN". Enseguida añadió que con el tiempo de trabajo que llevan van a enaltecer la competencia.

Destacados

Bruno Peña hizo énfasis en la juventud de su plantel como una virtud, en un equipo que promedia 23 o 24 años. Además comentó que tiene jugadores "con ganas de superarse y de mostrarse para ver si pueden dar el salto", Y citó dos casos concretos a tener en cuenta por su capacidad: Nahuel Bardesio y Ezequiel Batista.