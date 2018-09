Los jugadores favorecidos con los amistosos

Pedro Bordaberry brindó una conferencia de prensa este jueves en la Asociación Uruguaya de Fútbol y entre los temas que habló se tocó el tema de la continuidad de Tabárez, la necesidad de aprobar el estatuto y también el cachet que cobrarán los jugadores en los dos próximos amistosos.

Es que el plantel cobrará para ellos el cachet de los juegos ante Japón y Corea que se disputarán el próximo mes haciendo valer el acuerdo que tenían los mismos. "Desde el año pasado hay un convenio con los jugadores por lo cual se les cede un partido al año. El año pasado acordaron que no se les cedía y a cambio se les daba uno más este", expresó Bordaberry.

El otro tema al que hizo referencia el presidente de la Comisión Normalizadora fue la presencia de Tenfield por los derechos de transmisión de estos encuentro y dejó en claro que en ningún momento los jugadores impidieron la participación de dicha empresa.

"No hemos recibido llamadas de ningún tipo para decir que haya una empresa que no puede participar y si así fuera no lo permitiríamos porque no sería transparente. Puede haber conflictos, pero mientras paguen los derecho, garanticen la transmisión y cumplan, tenemos que hacer el llamado público", agregó Bordaberry.