Bordaberry: "Jugadores y dirigentes sugirieron mi nombre"

Pedro Bordaberry, presidente del Comité de Regularización, dialogó este jueves en 100% Deporte (Sport 890) a 48 horas de haber asumido su nuevo cargo. A continuación, compartimos las frases más destacadas:

Nuevo cargo:

- "No se llama intervención, se llama regularización. Si no estuviera de acuerdo, no hubiera aceptado. No sé como le cayó al gobierno, pero estoy de salida en la política".

- "Me rijo por lo que me dicen. La primera persona que llamé fue Fernando Cáceres (Secretario Nacional de Deportes), para contarle lo que veníamos a hacer y él me manifestó que él estaba para ayudar".

- "A mí me designó la FIFA y sigo las instrucciones. Quien viene por la FIFA tiene que comunicar lo que la FIFA le dijo. Jugadores y dirigentes sugirieron mi nombre. Antes de estar en la política ejercí la profesión. Chequearon y les pareció que era una persona adecuada.

Objetivos:

- "Lo que hay que tratar de hacer es que esto sea lo más rápido posible. Hay todo un proceso de selecciones que ha sido muy exitoso, es un tema muy importante arriba de la mesa que tenemos que ver con Armando Castaingdebat. Ese proceso dada la particularidad situación en la que nos encontramos, no llevamos 48 horas, atacás lo urgente, pedimos las normas estatutarias y legales sobre cómo se tiene que encarar este tema. Es un tema prioritario, porque lo mejor es tener el proceso exitosísimo sin ningún problema".

- "Podrá ser que algunas personas intenten trabajar, soy optimista por naturaleza. He encontrado en la dirigencia y en muchos actores del fútbol, cuando le digo que hay dos caminos, uno discutir lo de atrás y el otro es el discutir el mañana y salir rápidamente de esta situación. Para eso dialoguemos y busquemos entre todos el camino de salida. Siempre hay distintas perspectivas y hay que considerarlas, es lógico que la de uno no sea la del otro, hay que aceptarlo y buscar caminos de entendimientos. Es el arte de esto y es lo que tenemos que tratar de hacer. Acá no habrá trabas, solamente diferentes perspectivas. A veces parece un camino largo, pero después hay entendimientos. Esta es una oportunidad de modernizar el funcionamiento del fútbol uruguayo. Es para 15 o 20 años".

- "Hay que intentar las cosas. Hay que empezar por hacer lo necesario y después lo posible y después terminás haciendo lo imposible. Hay que trabajar en ese sentido. Creo que podemos construir consensos, los presidentes de los clubes me dijeron que están para trabajar".

TAS:

- "Yo no voy a firmar un reclamo que salga de los clubes hacia el TAS. Eso lo deben firmar los clubes. No voy a firmar algo que no estoy de acuerdo".

Grupo de interés:

- "Hablé con Michael Etulain (presidente de la Mutual), con Marcelo De León (presidente de Audaf), con Gustavo Bares (presidente de OFI), con Julio Jakob (presidente de la Liga Universitaria), con todos los grupos de interés. Lo voy a hacer también con los del fútbol infantil".

Equipo:

- "Me entiendo perfecto con Scotti, él se va a ocupar más de la parte deportiva. Con Andrés habíamos coincidido hace como un año y medio en un torneo de golf, pero ese era el conocimiento que tenía y los dos habíamos ido a ayudar en ese beneficio. Armando (Castaingdebat) está de viaje, esperamos que vuelva rápido porque tres es mejor que dos. Andrés está en la parte deportiva y yo en la financiera y administrativa. En la AUF hay un equipo que me ha impresionado muy bien, los veo muy solventes, pero llevo poco tiempo".

Tenfield:

- "En el caso de Tenfield es un proveedor de la AUF, cuando hablo de 'grupo de interés' me refiero a los que participan en la actividad del fútbol. En el caso de las empresas, como pueden ser Tenfield o Antel, no es un grupo de interés de acuerdo a los estatutos de la FIFA. Eso son proveedores de la AUF. Es un contrato y son caminos distintos, no son los interesados en integrar la organización y la dirección del fútbol.

Conmebol:

- "Al Congreso de Conmebol de septiembre voy a concurrir representando a Uruguay como presidente de la AUF. Ya estoy tramitando el Certificado de Idoneidad. Andrés (Scotti) también".