Los jugadores de la casa son una prioridad

Después de concretar la llegada de Eduardo Domínguez a la dirección técnica, Nacional tocó techo en lo económico y ahora apuesta, con un presupuesto recortado, a reforzar el plantel.

En tal sentido, los nombres empiezan a rondar y como suele suceder en cada período de pases, jugadores con pasado en el club o también con cierta identificación con la camiseta tricolor, cobran mayor fuerza ante otras posibilidades que puedan surgir.

Y uno de esos nombres es el de Rodrigo Amaral. El delantero de 21 años no se fue de la mejor manera de Nacional, pero en las últimas horas mantuvo una serie de conversaciones con Iván Alonso y expresó su intención de regresar.

Lo cierto es que la situación económica del club tricolor no es la mejor y es por eso que Amaral se ajustaría a esa problemática ya que en Racing no está dentro de la consideración del DT Eduardo Coudet y por ese motivo, el delantero campeón Sudamericano Sub 20 en Ecuador 2017 (siendo goleador junto a los argentinos Lautaro Martínez y Marcelo Torres, y el ecuatoriano Bryan Cabezas con cinco tantos cada uno) podría volver.

De concretarse, sería una muy buena incorporación para el equipo de Eduardo Domínguez, sobre todo por el progreso físico que tuvo el delantero en los últimos meses.

Otro de los que suena es Mauricio Victorino. El zaguero que en el último trimestre entrenó en Nacional luego de que se le levantara la sanción por dopaje que sufrió en junio de 2017, está en condición de libre y es una opción para reforzar la zaga.

“Lo económico nunca fue un problema. La última vez que me fui no fue por lo económico”, le dijo Victorino al programa Último Al Arco (Sport 890) dejando abierta la puerta a un regreso al club que lo catapultó al fútbol internacional en 2009.