Jugador de 17 años de Boston River sufrió un infarto durante un partido

En la jornada del lunes, por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Tercera División, en el Complejo Boston River, el Sastre, equipo dirigido por Fernando Rodino se enfrentó a Cerro.

Un jugador del equipo local, de 17 años, "se tiró al piso, porque aparentemente le dolía la rodilla", pero lo que parecía ser una lesión deportiva en realidad fue un infarto por el cual se desvaneció, confirmó Roberto Perdomo, presidente del Consejo Boston River S.A.D a Ovación.

La llegada de la emergencia móvil fue de unos 15 minutos aproximadamente. En ese lapso de tiempo "el kinesiólogo, los árbitros, como un enfermero que había ahí", le realizaron RCP (Reanimación cardiopulmonar), agregó Perdomo.

Al lograr ser reanimado, tras la aplicación de una droga, el joven futbolista fue trasladado en ambulancia hacia el Hospital Pasteur, debido a la cercanía con el lugar donde se llevaba a cabo el partido.

El joven se encuentra estable, pero están "tratando de descubrir de dónde salió la falla, porque no tenía antecedentes, es un chiquilín sano". Además, el jugador no será trasladado a ningún otro centro hasta que no le realicen los estudios adecuados y den con la falla, también para evitar riesgos y así mantener su estabilidad.