Volverá a la titularidad luego de superar una fecha de suspensión. Guzmán Pereira se transformó en una pieza importante en el mediocampo junto a Cristian Rodríguez y este miércoles, antes del entrenamiento, brindó una conferencia de prensa.

Precisamente sobre el partido ante Rampla Juniors, del que no pudo participar, aseguró: "Nos quedó un sabor amargo. Peñarol dominó el primer tiempo y generó muchas chances, pero luego del gol se nos hizo muy difícil".

"Lo que más nos preocupa es no estar finos en la definición o no poder encontrar el gol, porque nos puede volver a pasar lo del partido pasado", dijo el volante, haciendo referencia a que Peñarol no anotó y lo pagó caro.

Sobre el duelo ante Fénix opinó: "Es un partido complicado como lo es contra todo equipo de Carrasco. Tenemos que encontrarnos con nosotros mismos siendo más firmes en la definición y seguir por el mismo camino en el que veníamos para llevarnos los tres puntos".

El clásico está a la vuelta de la esquina y Pereira lo sabe. "Como jugador, siempre se tiene presente el clásico. Sabemos que dependemos de nosotros, pero siempre está ahí porque es el partido más lindo del año. Pensamos en Fénix primero, pero es importante llegar bien al clásico".

El mediocampista hizo referencia también a lo disputado de este Uruguayo y aseveró que "es muy apretado. En momentos estuvo Peñarol arriba y ahora no. Hemos sacado adelante partidos muy importantes y tenemos que lograr los tres puntos para llegar bien a lo que falta".

Si algo se destacó sobre Guzmán Pereira en la última temporada fue el repunte en lo futbolístico y en la relación con el hincha de Peñarol. Sobre ello, opinó: "El cariño se siente. Ni que hablar que agradecido porque trabajé para eso. Me tocó venir un momento jodido de Peñarol y por suerte ahora lo estoy disfrutando".

Para finalizar, llenó de elogios a Walter Gargano quien se recupera de una lesión y cada vez está más cerca del regreso. "Es un jugador clase A, es un jugador que me encantaría tenerlo en la cancha, sé lo que da y a mi me ayudó mucho. Ojalá esté lo más rápido posible con nosotros".