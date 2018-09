El jugador de Liverpool y la selección inglesa que aún vive en casa de sus padres

"Trent Alexander-Arnold hace una pausa para considerar su respuesta. Larga pausa. El lateral derecho de Liverpool e Inglaterra fue consultado a nombrar el momento más memorable del 2018 –ha sido uno de los más agitados de su joven vida–", comienza diciendo la nota del periódico inglés The Guardian. "Creo que tendría que decir las sonrisas en las caras de mi familia cuando jugué para Inglaterra en Rusia", respondió el jugador de 19 años con una sonrisa en la cara. "No mucha gente puede decir que su familia lo ha visto jugar en una Copa del Mundo", agregó.

Alexander-Arnold ha tenido una carrera exponencial, sobre todo en el último año. Con seis años inició su formación en Liverpool y poco más de diez años después debutó en el primer equipo con 17 años recién cumplidos.

El 15 de enero de 2017 jugó por primera vez como titular, fue en el gran clásico inglés ante Manchester United en Old Trafford (1-1). Pero en la temporada 2017-2018 tuvo mucha participación (19 partidos, 18 como titular y 1576) por la lesión del lateral titular, Nathaniel Clyne. Cuando Clyne volvió de su lesión, Trent había tenido rendimientos tan altos y parejos que Jürgen Klopp decidió mantenerlo en el puesto, así llegó a jugar la final de la Champions League ante Real Madrid y disputar su primer Mundial (usualmente de suplente de Kieran Trippier), todo con 19 años.

Dueño de una increíble pegada, velocidad y seguridad pese a su corta edad, Alexander-Arnold se ha ganado el lugar en el Liverpool y en la selección. "Siento que he tenido mucha suerte", afirma con humildad el jugador en la entrevista que le hizo The Guardian en la que enseguida comenta una importante enseñanza de sus padres.

"Cuando creces sueñas con ser futbolista, tal vez incluso jugando para el club que apoyas. Estoy viviendo ese sueño. Cada niño probablemente tenga el mismo sueño, pero solo uno o dos por ciento lo ve realizarse, y eso fue algo que mi mamá y mi papá siempre me advirtieron. Fueron de gran ayuda, pero también me hicieron tomar conciencia de que podría no funcionar, así que tenía que seguir con mi educación. Todo el mundo lo necesita, no importa lo que termines haciendo", sostiene.

También habla sobre la importancia de la educación para tener una mente fuerte, necesario para jugar en el máximo nivel. "Tenía que deshacerme de eso porque el rival lo notaría y comenzaría a apuntarme (atacar más por su lado). Es importante en el fútbol concentrarse durante 90 minutos. El fútbol de alto nivel puede ser difícil y debes tener el control (de las emociones). Al principio es difícil acostumbrarse a la velocidad del juego, qué tan rápido debe trabajar tu cerebro para encontrar ese espacio que pueda marcar la diferencia, porque te enfrentas a jugadores como Marcus Rashford y Wilfried Zaha, que son hábiles y rápidos", afirma.

Como todo jugador de Liverpool tiene a uno de las leyendas del club como espejo. "Si miras a Steven Gerrard en sus primeros días, hubo ocasiones en que perdió la cabeza y recogió tarjetas rojas y amarillas", dice, "cuanta más presencia muestres en el campo, mejores serán tus chances".

Además, Alexander-Arnold dice que siempre observó a defensores como Fabio Cannavaro y Philipp Lahm, teniéndolos como favoritos, pero que sus verdaderos héroes estuvieron siempre cerca: "Para mí siempre fue Liverpool: Jamie Carragher y toda la línea de fondo. No quiería estar jugando para clubes como Bayern Munich, yo quería ser jugador de Liverpool".

Hace poco tuvo la chance de ser citado por Gareth Southgate para la cita de la selección de Inglaterra en la Copa del Mundo de Rusia, donde jugó el partido ante Bélgica de la fase de grupos cuando se le dio descanso a la mayoría de los titulares. Actualmente está citado para los partidos de la Liga de Naciones de la UEFA, que la selección de los tres leones enfrentó a España en Wembley (cayó 2-1) y ahora recibirá a Suiza en Leeds. "Soy hincha de Inglaterra por las rutas (que juegue en varias ciudades). Hice mi debut en Leeds y pude sentir el amor y el apoyo de la multitud. Es un poco más natural que jugar todos los juegos en Wembley", añadió.

A sus 19 años tiene un sueño de más de 700 mil euros al año, pero sigue viviendo en la casa de sus padres, algo que para un joven de 19 años parece muy común pero no para un futbolista a su nivel. La mudanza "puede esperar", dice. Aparte no es un fanático de pasar la aspiradora. "Es la tarea de mi familia", sostiene. "No soy el mejor, pero prefiero lavar los platos".