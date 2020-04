Jürgen Klopp: "Mi vida no ha cambiado mucho con el confinamiento"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, aseguró que, aunque extraña a sus jugadores y también al fútbol, su vida no ha cambiado mucho con el confinamiento que se está llevando a cabo a raíz de la pandemia de coronavirus que sacude al mundo.

"Mi vida no ha cambiado mucho, para ser sincero. Normalmente no puedo salir mucho. Iría a Melwood (ciudad deportiva del Liverpool) una vez al día durante ocho o diez horas y estaría en casa. Sería lo mismo", dijo el alemán en una entrevista con Sky Sports.

"No vamos a restaurantes ni cosas así, así que no ha cambiado mucho. No echo de menos esa parte, pero por supuesto que echo de menos a los chicos, el fútbol y el resto de tener una vida normal", añadió el germano.

"No es importante cómo me siento porque ya estoy acostumbrado a un confinamiento privado si quieres llamarlo así, pero entiendo que para otra gente es mucho más difícil y espero que esto cambie en algún momento", admitió Klopp, que confirmó que todos sus jugadores están en casa y que en el equipo no ha habido casos de coronavirus.

"No sé si será posible que volvamos a entrenar en grupos de dos, cinco o seis personas. No sé cuándo será posible, habrá que esperar a que lo diga el Gobierno. No podemos forzarlo. Si de alguna manera el fútbol puede ayudar a levantar el ánimo de la gente, habrá que entrenar en algún momento, pero no sé cuándo", cerró diciendo el entrenador de Liverpool.