Jürgen Klopp criticó la Copa de la Liga por la falta de fecha para Liverpool

La acumulación de partidos por los distintos torneos en Europa puede hacer crisis en la habitualmente bien organizada Premier inglesa, luego que el técnico de Liverpool Jürgen Klopp advirtiera que su equipo podría retirarse de la Copa de la Liga si las autoridades no colaboran con su apretada agenda.

Sucede que el día fijado para los cuartos de final de la Copa de la Liga casi coinciden con el Mundial de Clubes de Catar, donde los Reds participarán como campeones de Europa.

El pasado miércoles, Liverpool eliminó al Arsenal por penales tras empatar 5-5 en el tiempo reglamentario en Anfield. El equipo de Klopp remontó un 3-1, un 4-2 y luego empató estando 5-4.

En la conferencia de prensa posterior, el técnico anunció que su clasificación a los cuartos de final de este certamen puede generar un amontonamiento de partidos perjudicial para su equipo, ya que esa fase esta programada para la semana que comienza el 16 de diciembre, justo cuando los Reds deben viajar a Catar.

Y fue tajante en esa postura: “Si hay una lista de partidos en la que un equipo no puede ser parte de todos los juegos, entonces debes pensarlo. No seremos víctimas de este problema. Jugamos esta noche, queríamos ganarlo y lo hicimos. Si ahora no encuentran una fecha adecuada para nosotros, entonces no jugaremos la próxima ronda y quien sea nuestro rival clasificará, o que juegue el Arsenal”.

“La FIFA nos dice que el Mundial de Clubes es en Qatar y allí tenemos que estar. La Premier League nos dice que tenemos que jugar en la liga, lo que obviamente hacemos. Si la Carabao Cup no encuentra una fecha apropiada para nosotros, no el día de Navidad a las 3 de la madrugada, entonces no jugaremos”, amenazó el estratega germano.

La Copa de la Liga es el tercer torneo del calendario inglés, después de la Premier League y la FA Cup, pero todos los clubes la disputan con máxima seriedad. Sin embargo, la advertencia de Klopp denuncia la saturación del calendario.

Agenda muy cargada



De hoy hasta final de año, Liverpool tendrá que jugar un mínimo de 14 encuentros, 16 contando los aplazados.

Lo que jugó en 2018-2019



Liverpool disputó 53 partidos oficiales (sin contar amistosos) en la temporada pasada. Este año se estima que podrían ser más de 60.