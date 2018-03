Juego: ¿Y si “Leo” armara un equipo B?

El “Método Alexander Medina” planteó el debate en Uruguay. El DT se la juega con dos equipos: uno para la Copa Libertadores y otro para el Campeonato Uruguayo. Más allá de los gustos y preferencias de cada uno, lo cierto es que hasta el momento le ha dado resultados. Sus propios protagonistas reconocen que dicha idea los tiene motivados ya que todos saben van a conseguir minutos.



Leonardo Ramos es de otra escuela. El entrenador siempre destacó que prefiere un 11 que se repita de memoria. Salvo por lesiones, suspensiones o que un jugador se vaya con su selección, no toca nada.



Hoy, si están todos a disposición, el equipo forma con: Kevin Dawson; Guillermo Varela, Fabricio Formiliano, Ramón Arias, Lucas Hernández; Agustín Canobbio, Walter Gargano, Cristian Rodríguez, Fabián Estoyanoff; Maxmiliano Rodríguez y Fidel Martínez. ¿Y si armara un equipo B? ¿Le alcanza también para pelear el Uruguayo?



Haciendo una especie de juego y analizando la plantilla, Peñarol podría salir a enfrentar a Boston River en el próximo partido con Thiago Cardozo en el arco. Mathías Corujo, Luis Maldonado, Enzo Martínez y Rodrigo Rojo en la línea de fondo. En el mediocampo, con Marcel Novick y Guzmán Pereira en la contención y Rodrigo Piñeiro y Giovanni González generando fútbol por las bandas. Arriba, Cristian Palacios y Gabriel Fernández.



Al igual que en Nacional, se observa una mixtura importante entre juveniles y futbolistas experimentados. Thiago Cardozo y Enzo Martínez, por ejemplo, aún no debutaron oficialmente en Primera como tampoco lo habían hecho Gabriel Neves y Facundo Labandeira hasta este torneo. Guzmán Pereira y Marcel Novick, dos volantes con ya un nombre hecho dentro del fútbol y que hoy son alternativas, podrían tener el rodaje que Luis Aguiar y Sebastián Rodríguez tienen en el fútbol local. Ni que hablar los casos del “Chorri” Palacios y el “Toro” Fernández... ¿Cuántos equipos del medio querrían contar con al menos uno de estos dos goleadores?



La doble competencia hará inevitablemente que en un momento u otro todos tengan su chance de mostrarse. Ahora, por ejemplo, le tocará a Rodrigo Rojo. Sin embargo, mientras “Leo” pueda seguir dándole continuidad a un mismo equipo lo va a seguir haciendo. Esa es su idea y la que también le ha dado resultados. No hay una única fórmula. El “Cacique” prefiere armar dos equipos, Ramos jugar hasta donde puede con el mismo 11 y otros optan por ir rotando por puestos puntuales.

Banco: con calidad en todas las líneas

Chapa Celeste: de Thiago a Corujo



Como arquero suplente está Cardozo, que pasó por todo el proceso juvenil de la Celeste. También hay futbolistas del actual proceso de selección como Corujo.



Todos los gustos: rústicos y líricos



En el medio hay futbolistas que alcanza con darles la camiseta: Novick y Pereira. También hay futbolistas jóvenes en los cuales hay depositada mucha confianza: Piñeiro y Giovanni.



De nivel titular: el “Chorri” y el “Toro”



Dos que se la hacen difícil al DT, porque cada vez que entran cumplen. Palacios y Fernández son las principales armas que tiene “Leo” en el banco para cambiar un partido.