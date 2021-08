Cuándo juega el PSG de las estrellas: horario y dónde verlo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





El PSG de las estrellas volverá a jugar este fin de semana por la segunda jornada de la Ligue 1 que lo tiene como claro favorito para quedarse con el certamen.

Tras ganarle al Troyes en la primera jornada por 2-1, el equipo que dirige Mauricio Pochettino recibirá a Estrasburgo el sábado 14 desde las 16.00 horas. El partido será transmitido por la cadena ESPN.

¿Jugará Lionel Messi? No. El propio rosarino indicó hoy que necesita hacer una pretemporada tras sus vacaciones para ponerse en su mejor forma física y futbolística. De todos modos será una buena oportunidad para ver a Neymar, Kylian Mbappé y compañía.



"Vengo de unas vacaciones, más de un mes parado. Ayer recién vi el técnico. No puedo decir una fecha... A medida que vaya entrenando, cómo me vaya sintiendo y el DT lo decida. Espero jugar lo antes posible", subrayó.



Todo indica que el argentino recién saltará al campo con la número 30 del PSG en setiembre. El primer partido de ese mes, luego de la triple fecha por Eliminatorias, será de local ante el Clermont Foot (sábado 11, en exactamente un mes).



De ese modo, antes se perdería tres partidos: ante Estrasburgo, Brest y Reims.