"Uno juega al fútbol por dinero, pero soy hincha de Nacional"

Hace unas semanas apareció una foto en las redes sociales que llamó bastante la atención. En la misma se podía observar a Carlos Núñez, quien fuera delantero de Peñarol, luciendo la camiseta de Nacional mientras estaba en su casa con su familia.

El delantero dialogó con el programa "Las Voces del Fútbol" de la radio 1010 y aclaró el tema expresando: "Uno juega al fútbol por el dinero, pero soy hincha de Nacional".

Núñez, que actualmente está jugando en el Deportivo Pasto de Colombia, explicó cómo esa foto apareció en las redes: "Esa foto es verdadera. Esa foto me la saca mi suegra estando acá y la manda al grupo familiar. Mi cuñado, hincha de Nacional, la manda al grupo de sus amigos y ahí se viralizó por todos lados. Me escribió todo el mundo".

El delantero agregó: "Hay cosas en el fútbol que cuando pasan son difícil de explicar. Gustavo (Santorini) sabe mi realidad y toda mi vida. Cuando se dio lo de Peñarol sabía que el fútbol es un negocio y era mucha plata que no podía dejar pasar. Él me dijo 'tenés que decir que sos hincha de Peñarol, que te morís por jugar en Peñarol' y no es que le eche la culpa a él, de ahí creyeron que era hincha de Peñarol".

"Él me decía 'hacé sentir a la gente que amás a Peñarol'. Lo acepté y lo hice. No voy a mentir el que me conoce desde chico o conoce mi infancia sabe que soy hincha de Nacional que nunca lo dije porque se me dio muy rápido pasar a un equipo grande", aclaró.

"Muchas veces la pasé mal y en Peñarol la pasaba mal por eso. Con mi familia tuve muchos problemas por eso. hoy estoy más maduro y más joven. Estoy tranquilo, me siento muy bien y no tengo que desmentirle nada a nadie", agregó.

Sobre el final declaró que no tiene ídolos en Nacional pero que miró mucho a Luis Suárez y Álvaro Recoba. Sobre una posible llegada al club tricolor afirmó: "Hoy lo veo muy difícil. Lo insulté a mi cuñado cuando pasó, pero algún día se iba a saber. Lo veo lejano aunque uno va siendo más maduro y veo esto como un laburo y siempre uno sueña con jugar en el equipo de sus amores".