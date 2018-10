¿Se la juega o es para despistar?

Esteban Conde; Jorge Fucile, Rafael García, Rodrigo Erramuspe, Alfonso Espino; Brian Ocampo, Cristian Oliva, Santiago Romero, Gonzalo “Chory” Castro; Leandro Barcia y Gonzalo Bergessio. Ese fue el equipo con el que ensayó Alexander Medina en el entrenamiento a puertas cerradas de ayer en el Gran Parque Central.



El movimiento no fue muy exigente teniendo en cuenta la cercanía con el clásico, que se jugará mañana a la hora 15.00 en el Centenario. Lo medular del ensayo fue un trabajo táctico en el que paró la oncena antes mencionada.



Lo que sorprende de ese equipo es la presencia como titular del juvenil Ocampo en lugar de Matías Zunino.



Si bien el exjugador de Defensor Sporting entrenó gran parte de la semana de forma diferenciada por un fuerte golpe que sufrió en el encuentro contra Boston River, lo cierto es que ayer lo hizo de manera normal y sin problemas. Es decir que, si el “Cacique” lo quiere poner desde el vamos, no tendrá problemas en jugar.



La interrogante surge si realmente es una apuesta de Medina de cara al clásico o si por el contrario lo utiliza el DT para despistar, principalmente al equipo rival, respecto a cómo planificar el partido, porque son dos jugadores de estilos diferentes.



La apuesta por Ocampo no sorprendería por lo que el juvenil es capaz de dar, todo lo contrario. Sí por los pocos minutos que ha tenido en el Clausura: sólo fue titular contra Progreso (1-0), donde jugó los 90’, y después entró en varios partidos para totalizar 231’. Tras la expulsión a los 4’ ante Defensor Sporting, estuvo un partido sin ser convocado por estar en “penitencia” y apenas sumó 33’, entrando contra Wanderers.



Zunino, en cambio, es habitual titular y un jugador de la plena confianza de Medina. De hecho, jugó todos los partidos importantes de la temporada, incluyendo el clásico del Apertura (1-1). Si bien ha tenido un rendimiento irregular en este semestre, es un jugador que suele ser importante en encuentros donde se juega mucho, como el clásico. Además de ser un mediocampista que tiene gol (lleva ocho en 2018).



Por otro lado, Medina dijo ayer en conferencia que esperará hasta último momento a Alexis Rolín, de lo contrario jugará Rodrigo Erramuspe. “Ya jugamos muchas finales donde no había mañana” dijo el DT.

Zunino jugó todos los partidos importantes. FOTO: Archivo El País.

Luis Mejía estará a la orden

El panameño Luis Mejía llegó ayer a Uruguay y rápidamente se puso a disposición de Alexander Mejía. Tras defender a Panamá en la doble fecha FIFA, también contra Corea del Sur y Japón, el arquero estará en el banco de suplentes en el partido clásico mientras que Guillermo Centurión jugará en Tercera División. Mejía jugó los 90’ en el 2-2 con Corea y no tuvo minutos en el 0-3 contra Japón.

Conde: "Tenemos varios referentes"

“Cuando uno se pone mayor dentro del fútbol tiene algunas batallas previas que pueden sumarle a los compañeros que no tienen tanta experiencia, sobre todo las vivencias en las horas previas. Los jugadores más chicos lo viven con mucha ansiedad. Tenemos varios jugadores referentes y grandes en el plantel. Estamos bien en ese sentido. El jugador de por sí antes de un clásico se motiva diferente”, señaló ayer en conferencia Esteban Conde.

El “Coco” fue consultado por Gabriel Fernández, el goleador de Peñarol; al respecto, el arquero fue muy sincero, fiel a su estilo: “Es de esos delanteros que si te tienen que pisar para hacerte un gol, no tienen dudas y lo hacen. Es extremadamente competitivo y ahí está su gran virtud, más allá de las deportivas. Emocionalmente es un jugador muy competitivo y en ese sentido es muy similar a nuestro centrodelantero, que es Gonzalo Bergessio”.