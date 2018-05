Se juega a dos canchas

Llegó la hora de la verdad. Esta noche se resuelve todo. Cuando a las 19.15 horas comience a rodar la pelota en el Campeón del Siglo, gran parte de los hinchas estarán prendidos a las radios para saber cómo van Libertad y Atlético Tucumán. Lo mismo los fanáticos que lo sigan por televisión. El zapping se hará prácticamente obligatorio esperando una victoria del “Gumarelo”.

Para el equipo boliviano este partido no tiene el mismo valor. Para lograr la clasificación a la Sudamericana (a los octavos de final ya no puede acceder), tiene que vencer a Peñarol por una diferencia de nueve goles. Parece imposible y eso el técnico lo tiene clarísimo. Por eso, pondrá un equipo alternativo. La prioridad la tiene puesta en el torneo local. El próximo domingo jugará el clásico contra Bolívar.

“Vamos a hacer un partido inteligente y buscaremos el contragolpe, hay que hacer bien las cosas, queremos sumar minutos internacionalmente y estamos para grandes cosas. Jugaremos por el equipo, por nosotros y por la hinchada, tenemos que hacer un buen partido en Uruguay”, afirmó el volante Henry Vaca.

“Los partidos internacionales son duros, pero es una buena oportunidad para que los más chicos podamos mostrarnos y abrirnos un espacio en el equipo”, agregó el futbolista de 20 años.

La única motivación que puede encontrar el rival del mirasol está en sumar al menos un punto para no cerrar su peor campaña histórica en este torneo (en 1965 quedó eliminado en fase de grupos con apenas tres puntos y saldo -2).

A pesar de que Peñarol viene de sufrir una dura derrota el último fin de semana ante Progreso, el partido de esta noche lo ubica claramente como favorito: porque es local, por la historia y también por la diferencia que existe entre un plantel y otro. Al margen de que The Strongest ponga suplentes, el carbonero sigue teniendo más calidad en cada una de sus líneas.

Al menos en los papeles, parece un partido accesible. Lo importante será estar con el foco ahí y no con la cabeza en lo que ocurra en Asunción. Como en el cierre del Apertura ante Defensor, este encuentro se jugará a dos canchas.

Recién ayer llegó César Farías a Uruguay. El entrenador de The Strongest arribó un día después que sus jugadores. Incluso en Bolivia se manejó la posibilidad de que se quede en aquel país trabajando con los futbolistas que el domingo afrontarán el clásico contra Bolívar por el campeonato local. “No puedo dejar solos a los muchachos por nada del mundo. Por más difícil que sea, siempre el entrenador debe estar a pie de campo, dando la cara y asumiendo la responsabilidad. Desde el día uno que me hago cargo de un equipo estoy al frente por respeto a nuestro fútbol”, señaló. Vale destacar que Farías fue designado como entrenador “invitado” para asumir los próximos compromisos que tiene la selección de Bolivia ante Estados Unidos (el 28 de mayo en Pennsylvania) y contra Corea del Sur (el 7 de junio en Austria). Después se verá si continúa en las próximas Eliminatorias. “Queremos formar jugadores desde abajo, con condiciones para sacar ventaja de la altura. Queremos que en este trance haya un trabajo para que apoye a los cambios que se quieren encarar desde enero de 2019”, sostuvo el entrenador que entre 2007 y 2013 estuvo al frente del combinado de su país: Venezuela.

LA FICHA

Peñarol vs. The Strongest

Fecha 6 - Grupo C



TV: Fox Sports 3.



Estadio: Campeón del Siglo.



Hora: 19.15.



Árbitro: Andrés Rojas (Colombia). Asistentes: Humberto Clavijo y Wilmar Navarro. Cuarto árbitro: Nicolás Gallo.



Peñarol: K. Dawson; G. Varela, F. Formiliano, R. Arias, L. Hernández; F. Martínez, G. Pereira, C. Rodríguez; F, Estoyanoff, C. Palacios y M. Rodríguez. DT: L. Ramos.



The Strongest: D. Vaca; R. Ballivián, J. Villegas, G. Valverde, A. Jara; W. Veizaga, H. Vaca, R. Cardozo, D. Camacho; C. Novoa y R. Vargas. DT: C. Farías.