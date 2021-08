¿Cuándo juega el Atlético de Madrid de Josema Giménez y Luis Suárez? Hora y canal para verlo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Atlético de Madrid, vigente campeón de LaLiga, disputará su segundo partido de la temporada el próximo domingo a las 14.30 horas de Uruguay frente al Elche. El encuentro irá en el Wanda Metropolitano.

El equipo donde militan los uruguayos José María Giménez y Luis Suárez viene de ganar en su estreno ante el Celta de Vigo por 2-1. El partido será televisado a través de la señal de Directv en el canal 610.



Además, repasá la actividad para el resto de los futbolistas uruguayos en este fin de semana en España:

Viernes 20 de agosto

- Real Betis vs. Cádiz (Alfonso Espino) - 16.00 horas por canal 610 de Directv.

Sábado 21 de agosto

- Deportivo Alavés (Facundo Pellistri) vs. Mallorca - 12.00 horas por canal 610 de Directv.



- Granada vs. Valencia (Maximiliano Gómez) - 14.30 horas.



- Espanyol (Leandro Cabrera) vs. Villarreal - 14.30 horas por canal 610 de Directv.



- Athletic de Bilbao vs. Barcelona (Ronald Araújo) - 17.00 horas por ESPN.

Domingo 22 de agosto

- Levante vs. Real Madrid (Federico Valverde) - 17.00 por canal 610 de Directv.

Lunes 23 de agosto

- Getafe (Erick Cabaco, Damián Suárez, Mathías Olivera y Mauro Arambarri) vs. Sevilla - 17.00 horas por Espn 3.