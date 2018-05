Jueces del título

D anubio recibe a Nacional en Jardines y está involucrado en la definición del Torneo Apertura. Al técnico Pablo Peirano, quien llegó al club a principio de año, terminar entre los cuatro mejores del torneo lo tiene conforme. “Obvio, que queríamos llegar con alguna posibilidad al final. Definiendo nosotros, pero estamos en la definición del campeonato. Estoy conforme con lo realizado por el equipo, buscábamos el título y quedamos muy cerca. Ahora nuestro objetivo es achicar la distancia. Queremos terminar lo más arriba posible”, le dijo Peirano a Ovación.



El técnico de los de la franja respeta a Nacional, pero tiene mucha confianza en su equipo, el que fiel a su pensamiento repetirá el sábado. “Jugar los mismos once es algo que hemos llevado a cabo ya desde la pretemporada. Hemos hecho pocas modificaciones y cuando las hicimos los que entraron anduvieron bien. El nivel de rendimiento es muy parejo”, explicó Peirano y brindó su opinión sobre Nacional, que viene de obtener una gran victoria frente a Santos por la Copa Libertadores el pasado martes en la noche.



“Si tenemos en cuenta cómo comenzó Nacional el año, se ha ido reciclando en el juego. El técnico le fue buscando la vuelta al equipo y lo logró transformándolo en un conjunto muy sólido y compacto”, afirmó el técnico sobre los tricolores, quienes lideran el Apertura y tienen más chances de quedarse con el título. “Nacional tiene muy buenos jugadores y es un equipo organizado, que no deja muchos espacios ni deja que el rival genere muchas posibilidades de gol”, analizó el entrenador. “Pero nosotros tenemos lo nuestro y también venimos en racha positiva”, añadió.



Peirano no se ha puesto a pensar en cuánto influye el lugar en que termine en la tabla del Apertura en las serie que les toque en el torneo Intermedio, que ya arrancará el siguiente fin de semana. Pero antes, su equipo recibirá a Deportivo Cali por la Copa Sudamericana.



De ese partido, el técnico aún no le ha hablado a sus dirigidos. Toda la energía está puesta en el partido del sábado en Jardines María Mincheff de Lazaroff. “Hay una gran expectativa. Y a nosotros nos encanta jugar en Jardines. Nos gusta tener a Nacional de visita. Estamos en nuestra casa y eso nos da mucha confianza”, finalizó Peirano, quien defendió a Danubio como jugador durante seis temporadas.



en la curva Se repite la oncena Ayer regresaron a los entrenamientos. Realizaron un trabajo de fuerza y fútbol en espacios reducidos. Ribair Rodríguez y Leandro Rodríguez siguen en sanidad.



Se repiten los once que vencieron a Fénix: Cristóforo, José Luis Rodríguez, Bueno, Felipe, Camargo, Prieto, Rodrigo Fernández, Leandro Sosa, Ceppelini, Terans y Federico Rodríguez.



Con el gol que le anotó a Fénix cuando el partido agonizaba, David Terans se convirtió en el goleador del torneo Apertura, con nueve conquistas. Es arma fundamental en el equipo de Peirano.



Hoy y mañana volverán a entrenar en su complejo de la ruta 101. Mañana concentrarán en el hotel Hampton by Hilton. Y seguirán allí tras el partido de cara a la Copa Sudamericana.