En Capurro miran al pasado: Juan Tejera o JR

En Fénix están abocados a contratar al nuevo entrenador tras la renuncia de Nathaniel Revetria. En las últimas horas han mantenido reuniones con dos entrenadores. Y ambos ya han estado en el club. Se trata de Juan Tejera y Juan Ramón Carrasco.

Juan Tejera dirigió a la institución en la temporada 2013-2014; mientras que JR lo hizo en el 2002. Con Carrasco, Fénix realizó la mejor campaña de su historia: terminó tercero en el Campeonato Uruguayo, ganó la Liguilla y jugó la Copa Libertadores.

Los de Capurro ya habían querido que Carrasco regresara antes que contrataran a Gustavo Ferrín, pero JR pidió mucho dinero por lo que desestimaron su retorno. Sin embargo, ahora no tuvo las mismas exigencias y podría ser el sustituto de Ravetria. Por otra parte, los presididios por Álvaro Chijane entienden que el regreso de JR sería un buen golpe de marketing.

De todas maneras, el tema será puesto a votación en la reunión de la directiva que se llevará a cabo en la noche de este miércoles.

Mientras que no se toma la decisión Edgardo López Báez, el técnico de la Cuarta y la Quinta División de la institución se ha hecho cargo del primer equipo. Y no se descarta que el fin de semana pueda dirigir él en el partido frente a Racing.