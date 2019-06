Juan Tejera decidió no seguir en Racing

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Terminó el torneo Apertura y Racing no hizo de buena manera: cayó en su visita a Plaza Colonia por 4 a 1. Los de Sayago finalizaron en el decimosegundo lugar de la tabla del primer torneo del año, en la que sumaron 15 puntos. Ganaron solamente cuatro partidos, empataron tres y perdieron en ocho oportunidades. Lejos de aferrarse a su cargo, el técnico Juan Tejera tomó la decisión de dar un paso al costado.

"Estoy bien, muy tranquilo. Fue una decisión mía porque noté que no le encontraba la vuelta al equipo, que no era el mismo del año pasado. No pudimos jugar de la misma manera, más allá que de que hacemos siempre los mismos trabajos", explicó el entrenador que tenía contrato hasta diciembre.

"Me di cuenta que no podía revertir algunas situaciones y antes de complicarlos les doy tiempo para que elijan al nuevo entrenador y puedan trabajar tranquilos. Fue una decisión mía y los compañeros del cuerpo técnico me apoyaron", agregó Tejera, quien así se lo explicó a Nicolás Núñez, el nuevo presidente del club, que no quería que se fuera.