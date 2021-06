Juan Ramón Carrasco fue cesado en Fénix luego de tres años en el cargo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se terminó la paciencia de los dirigentes de Fénix, que luego de tres temporadas en las que el equipo no pudo dar el salto de calidad decidió cesar a Juan Ramón Carrasco como técnico.

"JR" se transforma así en el tercer entrenador en ser recambiado, aunque por distintas razones. El primero fue Marcelo Méndez, quien dejó Liverpool para irse a dirigir a México. El segundo fue Bruno Piano, quien renunció en Villa Española luego de los malos resultados cosechados en las primeras seis fechas.

Carrasco volvió en mayo de 2018 al club al que había conducido con grandes campañas en 2002 y 2003, clasificándolo incluso por primera vez a la Copa Libertadores. Sin embargo, no logró repetir. En 2019 y 2020 terminó peleando por no perder la categoría. Y este año no arrancó mejor.

La goleada 5-2 sufrida ante Liverpool, con cuatro goles en los primeros 45 minutos, hizo insostenible su continuidad, principalmente porque el club trajo refuerzos importantes con el objetivo de no volver a sufrir en la parte baja de la tabla y no lo está consiguiendo.

Fénix marcha en el puesto 11 del Torneo Clausura con 7 puntos sobre 21 disputados, con dos triunfos, un empate y cuatro derrotas. En esta, su segunda etapa en Fénix, Carrasco dirigió al equipo en 108 partidos, con 33 triunfos, 35 empates y 40 derrotas, anotando 148 goles y recibiendo 160. Logró 134 puntos sobre 324 disputados, lo que le da una efectividad del 41,4%.

¿Y ahora quién dirigirá? En la próxima fecha habrá un interinato, pero uno de los nombres que suena es el de Sebastián Abreu.