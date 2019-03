Juan Pedro Damiani: “Me equivoqué cuando despedí a Bengoechea”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El contador Juan Pedro Damiani, presidente del Club Atlético Peñarol entre 2008 y 2017, realizó un análisis de su período como dirigente del equipo mirasol, habló sobre su padre y algunas decisiones que tomó al frente del club aurinegro y en las que entiende que se equivocó.

Durante el programa "Oro y Carbón", emitido por DIRECTV Sports Uruguay, el ex presidente comenzó haciendo referencia a su mandato al frente del club carbonero, donde estuvo por casi una década. “Creo que lo bueno fue haberse ido por una decisión propia. Me ayudó mucho una frase que dijo el expresidente Sanguinetti, ‘que la gente se acuerda como te vas y no cómo llegaste´. Por ahora estoy muy bien y no tengo ningunas ganas de volver”, indicó.

Damiani contó que ser presidente de Peñarol es muy difícil porque “te sentís más solo que el 1”, y expresó que cuando el equipo gana, ganan todos, pero cuando pierde, es sólo culpa del presidente, el técnico y el arquero.

“Es muy difícil pero los clubes grandes son una máquina de picar carne, es muy intenso, pero ahí aprendes a no escuchar porque si no te volvés loco y a veces es injusto, pero es lindo. Yo me fui tranquilo y por eso decidí irme, debía irme bien, con lo generoso que fue el hincha de Peñarol con mi viejo y conmigo”.

Además, manifestó que en el fútbol los momentos más amargos son cuando se tiene que despedir a alguien y, en relación a eso, confesó haberse equivocado en desvincular del club a Pablo Bengoechea. “En el fútbol los momentos más desagradables es cuando se debe despedir a alguien, hay veces que tenés que tomar la decisión y a veces te equivocas como me equivoqué con Bengoechea”, remarcó.

Por otro lado, el ex dirigente se refirió a la situación actual que vive el fútbol uruguayo y a la pérdida de público en los espectáculos. “Cada vez va menos gente a no ser en los partidos de Peñarol y Nacional, el fútbol se sustenta con los abonados de televisión, creo que habría que reformularnos si no mejoramos los espectáculos. Yo por ejemplo veo la cancha de Wanderers toda iluminada y me encanta, tenemos que mejorar ese producto para que vaya más gente a la cancha”, enfatizó.

Por último, señaló la inversión para la construcción del estadio Campeón del Siglo como “el riesgo más grande de su vida”, pero que estaba convencido que Peñarol “tenía que hacerlo y lo iba a hacer”. Aunque reveló que se tendría que haber gastado “un poco más” para colocar algunas butacas extra y cerrarlo por fuera.