Juan Pedro Damiani: "Se generan deudas, pero dejamos dinero en la caja"

Juan Pedro Damiani, expresidente de Peñarol, habló sobre distintos temas en los que hizo referencia a su gestión, a las deudas de las que se habla, a una remota chance de volver a la presidencia del club y al momento deportivo de la institución.

"Jorge (Barrera) es el mejor presidente que podemos tener para este momento", afirmó sin dudarlo Damiani en diálogo con le programas Las Voces del Fútbol de la Radio 1010 y agregó: "Trató de administrar las apetencias políticas que hay dentro del club. Está la '2809' que es la que le da la impronta económica. “Nacho” (Ruglio) con su gente y (Rodolfo) Catino que es la persona que trata de impulsar el área deportiva".

A Damiani le "preocupa que no se pierda el rumbo porque costó mucho llegar hasta ahí. Tener una serie de deportes desde lo teórico está muy bien, pero me preocupa que le va a quitar presupuesto a lo fundamental de Peñarol: el fútbol. Estamos hablando del Club Atlético Peñarol, pero el fútbol es el genera pasión, socios, venta de jugadores y derechos de televisión".

¿Hay chance de que vuelva a ser presidente? Por ahora es mínima y manifestó: "Hay gente que tiene temor de que uno vuelva, pero tomé una decisión de vida. Solo volvería si veo que el club puede caer en un desastre, pero hay hombres de reserva".

Sobre su gestión, Damiani sentenció: "No fuimos nunca por el atajo. Teníamos que profesionalizar el club para lograr más socios, un estadio porque la gente lo quería e intentamos siempre traer jugadores".

"Se generan deudas, pero dejamos dinero en la caja. La última cuota de (Diego) Rossi, parte de lo de Nahitan (Nández), un fideicomiso para que el club pudiera funcionar. A pesar de que se había comprometido que los fondos que uno aportó al club para que siguiera viviendo se cancelarían con la primera venta de jugadores, eso solo pasó en parte", agregó Damiani.

Respecto al momento que vive Peñarol, opinó: "Fue una decisión valiente lo de vender porque el presidente no tiene solo que pensar en el fin de semana. No puede ser el tesorero el que marque las incorporaciones porque ahí hay una contradicción. Vender había que hacerlo y a mí no me corresponde, pero hay políticas económicas que son muy ortodoxas. Algo habría que intentar, por ejemplo en el caso de Lema, pero es fácil decirlo desde afuera y no quiero criticar".

"El 'Memo' es un técnico bárbaro y que no hace dramatismo y apostó a los jugadores del club", agregó el expresidente de Peñarol.

Damiani finalizó: "Que el presidente firme el balance y el secretario se abstenga, nunca exitió eso. Si yo hubiera sido presidente, ese secretario deja de serlo. Me pareció que no estaba bien, que es la primera vez que no le aprobaran una gestión a un presidente en una directiva donde estaba el propio Jorge Barrera".