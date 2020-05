Juan Pedro Damiani: “Lo que dijo Gargano es una gran verdad y todos lo sabemos”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Cada vez que Juan Pedro Damiani habla con los medios, siempre deja frases interesantes ya sea acerca de la realidad de Peñarol, de su pasado como presidente del club y también sobre la actualidad.

Peñarol y una campaña para cooperar con los más necesitados By Pablo Cupese MIRA TAMBIÉN Peñarol y una campaña para cooperar con los más necesitados

En diálogo con el programa “Oro y Carbón” (Sport 890), Damiani dijo acerca de la situación actual del mundo que “acá no hay ganadores ni perdedores, somos todos perdedores con esta pandemia de coronavirus. El sistema colapsó y se paró el mundo, pero todo va a pasar. Son situaciones complicadas cuando se te paran de golpe todos los ingresos y hay que tomar medidas muy duras porque del otro lado hay gente que querés mucho y no es fácil”.

"Tony" Pacheco: su postura sobre ser futuro dirigente, el mensaje de Maradona y la "8" By Pablo Cupese MIRA TAMBIÉN "Tony" Pacheco: su postura sobre ser futuro dirigente, el mensaje de Maradona y la "8"

Siguiendo en esa línea pero ya entrando en el tema fútbol, el expresidente de Peñarol contó que “en el fútbol hay un gran problema porque fijate que en Europa quieren empezar a jugar porque sino pierden mucha plata y acá en Uruguay es preferible no jugar o que se demore la vuelta para no perder plata o gastar menos, por eso pienso que hay que revisar muchas cosas. Tanto Peñarol como Nacional tendrían que ver, con las medidas sanitarias correspondientes, no perder esa masa de socios muy grande que les costó muchísimo lograr y que hoy son gran sostén de las instituciones. Veo muy bien darles incentivos a los asociados y pienso además que habría que buscar la manera de hacer acuerdos con la televisión y que tengan el fútbol gratis".

"Obviamente desde la tribuna se ve todo mucho más fácil y a mi me daban muchos consejos desde afuera cuando estaba adentro, por eso ahora no quiero darlos estando afuera, pero por ejemplo, como el fútbol va a empezar sin público, sería bueno compensar algo a través de la transmisión y ahí sería bueno pensar y buscar alternativas, porque esto va a pasar y en algún momento bajará y se aclarará la curva o aparecerá la vacuna o un remedio. Esto va a pasar. No tengan dudas que va a pasar. Siempre la humanidad tuvo pandemias de todo tipo y eso se va solucionando pero el fútbol uruguayo que está tan delicado no sé si llega a septiembre como dicen y por eso hay que buscar grandes soluciones y ser creativos porque el socio es el que demuestra su fidelidad y creo que en los partidos de local se pueden hacer cosas creativas para retribuirle ese apoyo”, agregó.

ALEJAMIENTO La opinión sobre los que están hoy

“Hablo poco y sigo pensando lo mismo: Jorge Barrera es una persona de tender puentes, Rodolfo Catino es un hombre de una acción terrible y una vitalidad bárbara, Alejandro Ruibal uno ve cómo tiene a su empresa y es un titán, y Evaristo González es un gran empresario al que hay que agradecerle y le critican que ayuda al club cuando pone una cantidad enorme de dinero y algún iluminado piensa que es negocio poner plata en Peñarol. Para él sería mucho más negocio comprar mercadería que ponerla en un club de fútbol, pero son esos actos irracionales que suceden y que le permiten a los clubes mantener sus activos. Además porque los bancos no les prestan a los clubes de fútbol, entonces en lugar de agradecerle lo critican. Es el mundo del revés”.

POLÍTICA “El club siempre está en política continua”



“Sigo pensando que son gente probaba en distintos ámbitos y el problema es que el club está en política continua. Ahora estuvo la teoría de que a todos les parece bien que colaboren todos con el club y opinen pero a veces es medio complicado eso. Imaginate si el presidente de la República escucha a todos sí, pero hay que resolver. Y estas son cosas que se instalaron en Peñarol: una conducción colegiada que hoy es así pero no se llega a buen puerto. Hay pasiones, egos y pasa que Peñarol llega a tener hasta conflicto con el plantel y no hay acuerdos, se enojan. Vos no te podés pelear con los jugadores. Es como si tuvieras un avión y te peleás con los pilotos”.

DEUDA Se saldó una y aún quedan otras



“En el último mandato que tuve les dije muchachos yo me estoy yendo, vamos a hacer un fideicomiso porque el fútbol tiene ingresos zafrales y continuos. No cobré ciertos dineros para que la nueva administración tuviera un poco de aire y luego se cambió, me hicieron un plan de pagos y lo cumplieron, pero yo no exigí nada. Simplemente se cumplió lo que se había hecho que era un acuerdo que se podía haber hecho antes de irme pero le quise dejar al club posibilidades de estar mejor”.

Peñarol canceló deuda de 2017 con Juan Pedro Damiani pero mantiene otros compromisos By Enrique Arrillaga MIRA TAMBIÉN Peñarol canceló deuda de 2017 con Juan Pedro Damiani pero mantiene otros compromisos

Consultado acerca de si Peñarol aún mantiene deudas con él, Juan Pedro fue claro: “Le deben a mi familia pero eso es a largo plazo. Yo compré la tierra del estadio y se la di al club porque sin tierra no había estadio. Veo que se ha planteado y me parece muy bien lo que hizo el Grupo City que presentó sus obras y Peñarol lo hizo. Construyó un Centro de Alto Rendimiento, Los Aromos a nuevo, la sede, el estadio, pero parece que eso no se valora. El patrimonio está ahí a la vista”.

ELECCIONES No se va a presentar en diciembre



“Estoy tan involucrado como todos los socios y mi mayor colaboración puede ser tratar de unir al club o de encolumnar a un presidente que tenga un apoyo que pueda ir para adelante. Nada más que eso. No hay oficialismo. El oficialismo se fue conmigo. La verdad que cuando me preguntaron lo de que si se tiraban algunos nombres yo me tiraba, me faltaron reflejos (risas). Yo no tengo nada personal con ninguno de los que se nombran como posibles candidatos a presidente porque les tengo afecto personal a todos, pero ahí tendría que haber dicho otra cosa y necesitaría pedirle al médico un ansiolítico (risas). No me voy a presentar. Fue una decisión que tomé hace tiempo. Yo si terminaba el estadio antes, me iba antes porque el objetivo era dejar un club con bases sólidas a pesar de que se dijo mucha cosa para desmitificar porque es verdad que hubo cosas no tan buenas, pero me pareció que di mucho por el club y ojalá la situación no me lleve a volver”.

FUTURO ¿A quién ve cómo líder dirigencial de Peñarol?



“Hay personas que hace 10, 12 años están en la vuelta del club y no han hecho nada, solo utilizaron a Peñarol para hacerse más conocidos y aportan muchas teorías nomás. En dos, tres años y medio no hicieron nada nuevo. Las juveniles me preocupan porque venían como una maravilla y medio que se desarmaron. Desde 2012 se vendieron jugadores por 60 millones de dólares y no vi nada nuevo ahora, por eso me preocupa, pero tengo muchos amigos en el club y no voy a decir esto o lo otro. Pienso que tiene que venir alguien con mucho arraigo y me da la impresión que eso no va a pasar. Fijate que cambiaron los estatutos y si eso pasaba antes, ¿cómo iban a surgir los Cataldi, los Güelfi los contador Damiani? Peñarol siempre fue un club presidencialista y por eso creo que humildemente para mí hay mucha gente que está en la política del club y no tiene experiencia, no saben conducir al club. Pobre Jorge (Barrera) que está luchando con todo eso y hasta tuvo que suspender la reunión de directiva. Se hizo una telenovela con los jugadores que no son empleados y un simple funcionario del club. La mejor relación tenés que tener con los jugadores, pero desde la tribuna veo todo bárbaro. Yo siempre me llevé bien con los jugadores y me respetaban”.

GARGANO Está de acuerdo con lo que dijo el “Mota”



“Yo creo que lo que dijo Walter Gargano es una gran verdad y todos lo sabemos. Pregúntenle al ‘Flaco’ Fosatti que cuando ganamos 5-0 el clásico parecía que había gente que venía de un velorio, gente que no estaba contenta y me dijo ‘me voy a tener que ir porque esto es muy bravo’. El ‘Mota’ dijo lo que tenía que decir. De repente no era correcto por su condición de líder, pero lo que dijo, los que conocemos la interna del club sabemos que es la verdad”.