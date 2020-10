Juan Pedro Damiani definirá este fin de semana si es candidato en Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Juan Pedro Damiani definirá este fin de semana si finalmente acepta convertirse en candidato a la presidencia de Peñarol como lo pretenden algunas de las fuerzas políticas que quieren respaldar su regreso a la institución.

Aunque Damiani había señalado a su entorno más cercano que estaba más cerca de seguir observando desde afuera el desarrollo de la vida política e institucional del club de sus amores, porque rechaza el momento de enorme división y actitudes que tienden a ir en contra de algunas personas en lugar de forjar un movimiento de unidad, no se descarta que finalmente termine convenciéndose de que es hora de volver.

De acuerdo con la información que recogió Ovación, Damiani había pedido plazo hasta el viernes para dar una respuesta definitiva, pero este miércoles el propio expresidente admitió que "necesito evaluarlo más tranquilo, me quiero tomar el fin de semana".

En su diálogo con Ovación dijo "el Peñarol que veo no es el que me gusta. Siempre fui un tipo pro, porque me propuse siempre trabajar sobre una evolución del club, el desarrollo de las formativas, la profesionalización de la institución, el fortalecimiento deportivo con fichajes importantes o con un tapado que siempre aparecía en el período de pases, pero hoy hay cosas que no me gustan".

Damiani admitió también que le puede ilusionar un regreso junto a Diego Aguirre, pero no tiene claro qué tipo de respaldo podría tener la propia "Fiera" en el actual marco político del club. "No sé, sinceramente tengo días que me digo 'voy para empujar al club hacia adelante' y hay días que me digo 'mejor no me meto en el barro', porque seguro que están esperando que diga algo para atacarme".