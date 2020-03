Juan Pedro Damiani calentó la interna de Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuentan que Juan Pedro Damiani calentó la interna en Peñarol el pasado miércoles....

Cuando dijo en Último al Arco (Sport 890) que si se presentan Marcelo Areco, Ignacio Ruglio y Evaristo González, él también se postularía a las elecciones del sábado 12 de diciembre.



Dicen que ...

No hay mejor operador político que el expresidente aurinegro y que su respuesta quizás no haya sido un simple chascarrillo.



Las personas más cercanas a Damiani aseguran que...

No le gusta nada la forma en la que visualiza el futuro de la institución y que hay algo que ya tiene decidido: de una u otra manera va a incidir en el acto eleccionario.



El expresidente carbonero pretende que el club se potencie ...

Que apunte al futuro, que se siga profesionalizando, que se aparte de la lucha intestina y quizás, por esa razón, es que está convencido que tiene que incidir en el club como lo hizo Eduardo Ache en el tradicional rival.



Cuentan amigos de Damiani que puede haber alguna persona dentro del club, que se supone que será candidato, de su confianza...

l Pero ni siquiera eso le hace perder de vista que pretende que a Peñarol lo oriente un dirigente especial, distinto, por ejemplo, con las cualidades que tiene Walter Pereyra.



Mientras tanto, ya es un hecho que Jorge Barrera, el dirigente más valorado actualmente por el socio de Peñarol...

No se presentará en las elecciones, pese a que muchos compañeros suyos del Consejo Directivo creen que eso sí va a suceder.



El actual presidente carbonero ya comunicó a todo su entorno ...

Que un periodo de presidente en Peñarol fue suficiente y que es hora de dedicarse de lleno a su estudio.



Por cierto, hoy está muy feliz...

Porque su firma de abogados fue ubicada en el liderazgo de la categoría Litigio Penal Empresarial en el Ranking Global 2020 que realiza la prestigiosa publicación internacional Leaders League.



Dicen que esa determinación es la que abre más la expectativa para la lucha electoral y que hay un candidato que está...

Buscando un nombre de peso que no se encuentre actualmente en el club.



Aparentemente ...

Rodolfo Catino ya tiene decidido que formará su fórmula presidencial con una personalidad muy importante del país, lo que descarta que busque armar un equipo con alguno de los actuales consejeros de la institución.



Ojo, que nadie descarte, después de lo que Damiani dijo el miércoles pasado...

Que Damiani realmente decida abandonar la tranquilidad familiar para volver a ponerse en el ojo de la tormenta política, en ese caso será porque lo que observa desde afuera sigue sin gustarle.