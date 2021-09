Juan Manuel Gutiérrez habló de su fichaje en Nacional y envió un mensaje a los hinchas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Juan Manuel Gutiérrez es uno de los nuevos jugadores de Nacional. El delantero proveniente de Almería se encuentra haciendo cuarentena tras su reciente llegada de España, a la espera de poder reunirse y entrenar con sus compañeros.

"La verdad que la noticia me sorprendió bastante, fue todo muy rápido de un día para el otro, y bueno una felicidad inexplicable de poder cumplir otro sueño, ya deseando estar a la par del grupo, poder entrenar y arrancar a competir", expresó sobre su fichaje en una entrevista que le realizo el club de manera online.

Gutiérrez, de 19 años, oriundo de Canelones, tiene grandes expectativas para su pasaje por el tricolor. "El objetivo en común y de todo el grupo es ganar el tricampeonato que es lo que todo el mundo quiere. En lo individual poder sumar muchos minutos con esta camiseta y devolver la confianza que depositaron en mí y hacerlo lo mejor posible", explicó.

¿Dónde prefiere jugar? "La posición donde me siento mas cómodo o que me gusta, es de media punta, atrás del nueve, me gusta tener mucho contacto con el balón y llegar al área a definir. Otra posición que me gusta, es jugar de extremo por izquiera preferentemente", aseguró Juan Manuel, quien tiene como referentes a Benzema, Lewandowski, Bruno Fernandes y Matías Suárez.

El ex Danubio -formativas y Primera División- se podrá integrar al primer equipo el lunes, en caso de obtener un resultado negativo en el test PCR que se realizará el sábado.

El mensaje a los hinchas tricolores

"Le quiero decir que entrega de mi parte nunca va a faltar, se puede jugar bien o mal, pero siempre hay que dar el máximo, y las veces que me toque voy a dejar la vida para cumplir ese objetivo, que es ganar el tricampeonato. Les quiero agradecer por todos los mensajes que me hicieron llegar en estos días y les mando un saludo grande a todos", finalizó Gutiérrez.