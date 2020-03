Juan Manuel Boselli: “Athletico Paranaense tiene un estilo de juego bien definido”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En agosto de 2018, Juan Manuel Boselli llegó al fútbol brasileño para fichar por Athletico Paranaense y de inmediato fue cedido a préstamo al América Mineiro. Regresó en noviembre y hoy forma parte del plantel principal del “rubro-negro” que cuenta con 40 jugadores.

Es que la actividad en el fútbol de Brasil es variada y sobre todo, competitiva. Los equipos poderosos no quieren dejar nada librazo al azar y sus temporadas se dividen entre torneos estaduales, Copa de Brasil, el Brasileirao y por supuesto, las copas internacionales como la Sudamericana y la Libertadores.

Desde su regreso al Paranaense, Boselli se fue metiendo de a poco en el plantel y también en la consideración primero de Thiago Nunes hasta diciembre y luego de Dorival Júnior: “Yo ya tenía claro que iba a jugar el Estadual y no tanto los otros torneos porque hay un plantel muy extenso con jugadores de más experiencia”, le contó a Ovación el delantero de 20 años que vive actualmente en Curitiba.

Juan Manuel Boselli en acción en el Athletico Paranaense. Foto: athletico.com.br.

“Volví al club y mi meta es hacer un buen papel en el Estadual para luego poder ir metiéndome en otras convocatorias. Jugué cuatro partidos de ocho y en los restantes fui al banco de suplentes. Estoy contento, me siento bien acá y tengo el apoyo de todos mis compañeros a pesar de ser un grupo muy grande”, agregó.

Consultado por el juego del Athletico Paranaense, rival de Peñarol esta noche a la hora 21:30 en el Arena Da Baixada por Copa Libertadores, Boselli comentó que “más allá de los jugadores que estén liderando y los entrenadores hay un estilo de juego bien definido y la idea es siempre la misma: posesión de pelota, pero no la de tocar para los costados sino la de priorizar la finalización de las jugadas lastimando al rival en el ataque. No es muy común en el fútbol brasileño porque acá enfrentamos más a equipos que tienen esa posesión con la que intentan dominar de un lado a otro. Es más bien similar a lo que se puede ver en el fútbol español por ponerte un ejemplo”.

“La idea es siempre salir jugando desde el fondo y tomar esos riesgos, animarse. No se complican cunado los presionan porque eso se trabaja y se entrena la presión máxima, tanto para defenderse y atacar. Por ahí podés perder una pelota en la salida por un mal pase o un robo, pero son los riesgos que se toman al salir jugando desde el golero”, contó Boselli.

Juan Manuel Boselli. Foto: athletico.com.br.

El delantero uruguayo de 20 años no estará esta noche en el plantel, pero sí tendrá hinchada propia, aunque no para alentar al Paranaense: “Muchos amigos que vinieron desde Montevideo me visitaron pero obvio que van a hinchar por Peñarol. Es especial para mí que venta un equipo uruguayo a jugar a Brasil y además mis compañeros como saben que soy de ahí me empezaron hace días a preguntar un montón de cosas sobre Peñarol: cómo llegaba, cómo juega, las incorporaciones y demás”.

“Estoy súper agradecido y contento de estar en un plantel de esta jerarquía que tiene objetivos planteados paso a paso: primero la meta es ganar el Estadual y ser tricampeón, algo que el club nunca lo logró y ya hay presión por decirlo de alguna manera. Pero después se viene el Brasileirao, la Copa de Brasil y por supuesto está la Copa Libertadores que todos quieren ganarla”, expresó Boselli.

Acerca de la actividad oficial de Athletico Paranaense y Peñarol, Juan Manuel Boselli cerró diciendo que “Paranaense tiene 10 partidos, pero no todos los jugaron los titulares, capaz que solo dos o tres porque están preparándose para instancias como estas de Copa Libertadores, así que no creo que haya tanta diferencia en ese sentido porque Peñarol en Uruguay ya jugó dos con sus titulares”.