Juan Ignacio Ramírez, el goleador del Uruguayo, prepara la final

Juan Ignacio Ramírez es el goleador del Campeonato Uruguayo. El “Colo” hizo 18 goles para estar bien arriba en la tabla de artilleros, ocho de ellos en el Intermedio. Y eso que faltó a dos juegos porque estaba en los Panamericanos. Ahora con 22 años, el se prepara para jugar la primera final de su vida.



“Preparar una final es lo que habíamos soñado desde la pretemporada. Y ahora tenemos la oportunidad de hacerlo y de demostrar por qué llegamos hasta acá. Es algo histórico para el club y nuevo para nosotros. Tratamos de mantener la tranquilidad, pero al mismo tiempo tenemos una gran expectativa de poder quedarnos con el resultado. Y quedar así en la historia del club ”, dijo Ramírez quien llegó a Liverpool cuando tenía 13 años tras haberse probado en varios clubes, entre ellos los dos grandes.

“No estamos muy nerviosos, hemos trabajado de la misma manera que cada semana. Sabemos que para conseguir el objetivo tenemos que hacer el mismo trabajo de cada partido”, añadió el “Colo” que no podía haber preparado de mejor manera la final: le anotó dos goles a Plaza Colonia el fin de semana pasado. “Hicimos un gran partido. Dominamos a Plaza desde el principio y conseguimos el resultado que nos llevó a estar hoy en la final”, explicó y analizó al rival del domingo.

“River Plate es un equipo muy bueno, que ganó la serie donde estaban los dos grandes y Defensor y Danubio. Eso fue muy bueno para ellos. Llegan con ese plus, pero nosotros tenemos nuestras armas y estamos tranquilos”. Ramírez es consciente, sin embargo, que los darseneros tienen la defensa menos vencida del torneo.



“Estamos trabajando para encontrarle los lados más vulnerables, para saber como entrarles para hacerles daño. Todavía quedan un par de días para seguir entrenando”, reconoció el mercedario quien arrancó a jugar en el club Ascencio a los 4 años cuando aún no podía competir por su corta edad. Poco después su abuelo Alfredo comenzó a pagarle por cada gol que convertía.

“Creo que lo principal que tenemos en Liverpool es el trabajo y el convencimiento de todo el grupo. Venimos con la misma idea desde el Apertura y hoy por hoy nos encontramos en esta instancia por el convencimiento, porque sabemos lo que hacemos adentro de la cancha. Estamos convencidos que esta es la manera y así vamos a encarar la final”.

El técnico Pezzolano fue clave para el “Colo” el año pasado cuando los goles no llegaban. “Siempre trato de hacer el desgaste para que el equipo gane, pero si es con goles mucho mejor. El año pasado no hice muchos goles pero Pezzolano me decía que me quedara tranquilo y me mostraba cosas que yo hacía y que le servían al equipo. Como la forma de presionar o de buscar en el juego aéreo. Por suerte este año le sumé los goles. Creo que este es mi mejor año”.



Juan Ignacio y Antonella fueron padres por primera vez hace cuatro meses. Y parece que Faustina trajo goles. “Todo suma. Estoy muy contento y nota en la cancha. Duerme y se porta muy bien por suerte”, contó chocho.