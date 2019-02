La joyita tricolor: si juega, su cláusula irá en ascenso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

RELACIONADAS Corujo y Lorenzetti se ponen a punto By Pablo Cupese Corujo y Lorenzetti se ponen a punto Corujo y Lorenzetti se ponen a punto Conde está a la altura de la cinta By Pablo Cupese Conde está a la altura de la cinta Conde está a la altura de la cinta "Palito" y Santiago Rodríguez no estarán en el inicio del Apertura By Emiliano Esteves "Palito" y Santiago Rodríguez no estarán en el inicio del Apertura "Palito" y Santiago Rodríguez no estarán en el inicio del Apertura

La directiva de Nacional llamará a una asamblea extraordinaria con el objetivo de que los socios levanten formalmente la sanción contra Pablo Boselli.

En octubre de 2018, bajo la pasada gestión, un grupo de socios decidieron cortar relaciones con el representante al estar molestos por las ventas de los futbolistas juveniles y en los montos que estas se realizaban. Si bien solo un directivo de la gestión José Luis Rodríguez votó a favor de esa iniciativa (Antonio Palma), la sanción se terminó efectuando prácticamente que de “manera simbólica”.

De “manera simbólica” porque con el retorno de Felipe Carballo en este verano, hubo un acercamiento entre las partes donde ambos quedaron conformes con las buenas intenciones de los dos lados.

La institución entiende hoy que necesita sanar ese asunto para evitar conflictos mayores y cuestionamientos futuros.

Hoy. GBG (Global Business Group, la empresa de Boselli, tiene actualmente 18 futbolistas en las juveniles (uno de la categoría 1996, dos de 1998, uno de 1999, tres de 2001, uno de 2002, tres de 2003, cuatro de 2004 y dos 2005). Entre ellos se encuentra Axel Pérez, delantero generación 2002, que el año pasado estuvo entrenando en el Barcelona y en el que hay depositadas grandes esperanzas. Además, está el caso de Guillermo May (1998) que está a préstamo en Deportivo La Coruña.

En Primera, en tanto, hoy están Carballo y Santiago Rodríguez, figura del último clásico. El “Mosquito” (como lo apodaron por lo livianito) es uno de los casos que hoy rápidamente volvió a estar en el debate popular. La cláusula de salida del juvenil es de US$ 1.200.000, pero hay variantes que pueden hacerla subir. Por ejemplo, al quinto partido, la misma ascenderá a US$ 1.700.000. Y así seguiría hasta pasar los US$ 2.000.000. Además, por derecho de formación, el club podría recibir hoy en una venta una cifra cercana a los US$ 400.000.

Bajo la gestión Decurnex, vale aclarar también, que vendió a Maximiliano Villa al Girona y se renovó contrato a Andrés “Colito” Romero (1998).

Antes. En la era “Puma”, por la que fue cuestionada por los socios, Nacional vendió cuatro futbolistas representados por Boselli. Mathías Olivera (Getafe), Carballo (Sevilla), Juan Manuel Sanabria (Atlético de Madrid) y Franco Israel. Entre todos, fueron transferidos por US$ 7.500.000.

Franco Ciribello y Alfonso Espino se fueron libres.