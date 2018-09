Otra joya de la cantera violeta

La fábrica violeta no para de sacar talentos y mostrarlos en Primera División. Ayer fue el turno para Ignacio Laquintana, un juvenil de 19 años que difícilmente se olvide del día de su debut oficial con la camiseta de Defensor Sporting.

A los 60’ de partido, Eduardo Acevedo lo mandó a la cancha para sustituir a Matías Santos. “Jugá como vos sabés, no te falles a vos mismo porque tus compañeros te van a apoyar en todo”, le dijo el entrenador al joven, que en 2016 llegó a la Cuarta División de Defensor Sporting proveniente del club Juventud Unida de Paysandú, su ciudad natal.

Y como cosa del destino, sus primeros pasos con el plantel principal tienen al Parque Capurro como escenario, ya que en el encuentro ante Fénix por la quinta fecha del Torneo Clausura estuvo en el banco de suplentes, pero no ingresó. Esa fue su primera convocatoria.

Este fin de semana Acevedo lo volvió a colocar entre los concentrados, integró el plantel y tuvo una tarde soñada.

Cerro le ganaba 1-0 con un gol de Leandro Paiva a los 33’ de la primera parte, Laquintana entró a los 60’ y a los 74’ anotó un golazo para poner el 1-1 definitivo en Capurro.

“Estoy feliz por haber hecho mi debut en Primera División y sobre todo por el gol, pero me voy con un poco de tristeza porque el equipo no pudo ganar”, le contó a Ovación Ignacio Laquintana, quien mañana se sumará nuevamente a la selección Sub 20 con la que viajará al Torneo Cuatro Naciones de Qatar.

El sanducero contó cómo fue la jugada del gol y confesó que “lo miré dos veces al arquero, lo vi adelantado y la quise poner ahí. Capaz desde afuera de la cancha alguno puede pensar que intenté tirar un centro, pero no”.

Laquintana se definió como un jugador “potente, encarador por afuera y desnivelante en el uno contra uno en la ofensiva”. Ayer demostró todas esas cualidades y fue la gran figura de un equipo violeta que suma dos partidos empatados de manera consecutiva, pero que acumula seis encuentros sin derrotas por el Campeonato Uruguayo.

Acevedo le dio la chance a otro juvenil y también quedó muy satisfecho. “La peleó mucho para estar en el primer equipo y es un jugador interesantísimo porque te cambia el ritmo del partido, busca el arco rival y tiene cosas diferentes. Le va a dar cosas muy buenas al club, no tengo ninguna duda”.

El violeta sigue sacando joyas de la cantera y ayer el que brilló fue Ignacio Laquintana, quien hizo su debut, la rompió y convirtió un golazo.