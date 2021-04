Jóvenes al poder: Juan Pablo Fassi dejó el fútbol a los 23 años para cumplir un sueño

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A los 23 años dejó el fútbol. Tenía opciones de la Major League Soccer de Estados Unidos luego de un pasaje por Fénix. Pero una noticia lo hizo cambiar su futuro y no jugó más. Hoy, a los 26 años, Juan Pablo Fassi es el presidente de la Sociedad Anónima Deportiva que llegó para potenciar a Atenas de San Carlos y se ilusiona con un proyecto tan ambicioso como prometedor.

“Después de jugar en Fénix en 2018 estaba entrenando con un profe porque tenía unas ofertas de Estados Unidos, pero en esas semanas de vacaciones mis padres deciden irse a vivir a Córdoba con mi hermano chico y ahí decidí yo dejar el fútbol”, le contó Juan Pablo Fassi a Ovación.

¿La razón? Andrés Fassi, padre de Juan Pablo, es el presidente de Talleres de Córdoba y hace pocos meses se desvinculó del Grupo Pachuca para dedicarse a sus negocios en Argentina, Uruguay y España.

“Cuando mi padre me dijo que se iba de México a Córdoba para estar 100% vinculado a Talleres ahí le dije ‘viejo me pongo hombro con hombro contigo y dejo de jugar, lo tengo decidido’. Lo hice porque más allá de que pude haber hecho una carrera como jugador sin ser una estrella ni mucho menos, siempre me apasionó ser directivo” confesó Fassi, agregando que “de chico siempre acompañé a mi padre a todos lados recorriendo el mundo a reuniones con figuras como Florentino Pérez, Marcelo Bielsa o el técnico de la Cuarta División del Pachuca, y si bien yo empecé a jugar y no era un gran futbolista, lo que realmente siempre quise fue estar con mi padre trabajando y no quería esperar a tener yo 35 años, retirarme, empezar en estas funciones y que él ya esté por dejar todo. Por eso dejé tan joven, para pegarme a mi viejo, laburar con él, aprender y sumar experiencias para ser dentro de 10 años el dirigente que quiero ser”.

Juan Pablo Fassi. Foto: Ricardo Figueredo.

Y el primer gran desafío de Juan Pablo Fassi es en Atenas de San Carlos, club al que no se eligió al azar. “Veníamos siguiendo al fútbol uruguayo y teníamos muchas ganas de desembarcar acá con una Sociedad Anónima Deportiva porque en Argentina no están aprobadas. Vimos varias opciones y Atenas nos cerró por todos lados porque es un club seductor, con una linda historia y en un gran departamento como Maldonado, donde la captación es muy buena. También es un club que no tenía muchas deudas. Le dimos potencial a la idea y desembarcamos acá”, recordó.

“Me tocó jugar en Uruguay y por lo tanto vivir en este país. Ya desde ese entonces le veía mucho potencial al país para poder construir algo lindo y tomamos la decisión de elegir un club de acá antes de optar por uno de Colombia o Brasil que también estudiamos mucho. Nos sedujo mucho el hecho de que Uruguay es un país estable y que tiene buenas bondades hacia una SAD. Además, es el país de Latinoamérica que más jugadores per cápita exporta a Europa y no es un dato menor. Hay miles de niños que juegan al baby fútbol y el 80% de la población tiene pasaporte comunitario. Son aspectos que suman y que inclinaron la balanza para elegir a Uruguay”, dijo Fassi.

El proyecto en Atenas de San Carlos, club que milita en la Segunda División Profesional no nace con la llegada de Diego Forlán como entrenador, sino que “Cachavacha” es una pieza más de esta idea: “Necesitábamos una persona muy capaz y Diego tiene un cuerpo técnico muy profesional con su hermano Pablo y Santiago Alfaro. Pero no solo nos fijamos en eso. Ellos cuentan con una capacidad de trabajo que está dentro de lo que nosotros queremos transmitir como institución . Diego tiene los valores a los que apostamos y se juntaron los caminos de un proyecto que le ofrece lo que él quiere llevar a cabo”.

Mientras el club sigue sumando jugadores para armar el plantel, la apuesta no es solamente a lo deportivo. Hay más. Y el proyecto es ambicioso según contó Fassi. “Una de las primeras cosas que creamos fue el Centro de Formación Atenas (CFA). Se trata de un gran trabajo de la captación a cargo de Luis ‘Pichu’ González con chiquilines de todo el país que hoy tiene más de 30 chicos en un hotel de Punta del Este, algo que nos va a dar un salto de calidad enorme porque ahí cuentan con nutricionista, psicólogos, asistente escolar para que mantengan sus estudios, médicos y otras áreas porque el objetivo es cuidar la parte humana. Si bien muchos en el futuro van a ser futbolistas profesionales son personas y como personas que son queremos que su paso por Atenas les deje algo para la vida porque como institución sabemos que solo llega el 10 o 12% de los jugadores a debutar en Primera División. Por eso consideramos que el CFA es una pata clave del proyecto para la formación integral de jugadores, pero sobre todo de personas”.

Juan Pablo Fassi. Foto: Ricardo Figueredo.

En lo social, Fassi contó que hay otro proyecto a futuro: “Queremos tener un rol importante en todo el país abriendo escuelas integrales de fútbol en los lugares más marginales y donde más pobreza y desintegración social hay. Ahí queremos hacer un trabajo en conjunto con las autoridades departamentales y nacionales para que el fútbol sea una vía para poder sacar a esos chicos de la calle, de la pobreza, de la droga y los excesos, dándole herramientas a ellos y también a sus padres”.

Respecto a esto, el proyecto será presentado en la Intendencia de Maldonado y también habrá reuniones con autoridades del Gobierno nacional en las próximas semanas.

Por último, la SAD que está al frente de Atenas de San Carlos ya acondicionó el estadio en suelo carolino con la mejora de las ocho canchas que tiene para el baby fútbol, formativas y femenino. El primer equipo entrena en la Posta del Lago que fue remodelada y jugará de local en el Campus de Maldonado. A futuro, la SAD construirá una Ciudad Deportiva en Punta del Este, algo clave para que el ambicioso proyecto siga creciendo.