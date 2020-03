Jóvenes cracks uruguayos que crecen en el exterior

En más de una ocasión hemos escuchado que “de acá se los llevan muy rápido” o que “no es lo mejor para sus carreras”, pero lo cierto es que son varios los jugadores que apenas cumplieron los 20 años, o que todavía no los alcanzaron, y que ya están compitiendo en el exterior.

¿Qué significa eso? Que son jugadores que tienen la posibilidad de adquirir experiencia en el extranjero y, aunque hay muchos que no juegan en el plantel principal de los equipos, sí lo hacen en categorías menores junto a jugadores de su misma edad y esperando la chance de hacer su estreno en el equipo de Primera.

Lo que llama la atención es que hay dos mercados muy marcados, ya que más allá del europeo, que siempre parece ser la primera opción, hay varios de estos jugadores uruguayos que recalaron en América del Norte ya sea en México o en Estados Unidos.

Solo uno de los futbolistas de esta lista no juega en ninguno de estos dos continentes y lo hace en Sudamérica, ya que se desempeña en el fútbol del poderoso Brasil.

Lo que también marca la pauta de lo que pueden llegar a hacer estos jugadores son los equipos a los que representan, ya que hay algunos que están en Barcelona, otros en la Juventus, otros en Atlético de Madrid y otros en grandes de América como Corinthians o América de México.

Es verdad que no todos cuentan con una buena cantidad de minutos, pero lo cierto es que si se ganan su espacio pueden ser observados tanto por los planteles principales, como por el cuerpo técnico de la selección uruguaya encabezado por Óscar Washington Tabárez.

SELECCIÓN. Hay que tener en cuenta que todos los jugadores de esta lista han tenido pasaje por las selecciones juveniles y hay algunos que inclusive ya han jugado en la mayor.

Todos estos detalles son los que sin duda ilusionan a que en un futuro puedan transformarse en jugadores de la selección uruguaya y representen a la Celeste en los torneos que vendrán y puedan ser una nueva camada de recambio como lo son hoy jugadores de la talla de Viña, Torreira, Bentancur, Valverde o Maxi Gómez.

La lista la conforman 12 futbolistas y todos han demostrado en su momento tener un buen nivel. Algunos lo hicieron en el Campeonato Uruguayo, otros a nivel de selecciones juveniles y hay quienes lo muestran todos los fines de semana.

Son jóvenes cracks que crecen y los disfrutan en el exterior.

Solo con tener a Buffon por delante, la tarea es complicada, pero además hay que sumarle también a Szczesny en el arco de Juventus. De todas maneras, eso no impide que Franco Israel se destaque en el arco de la Vecchia Signora jugando en el equipo Sub 19. El exarquero de Nacional es titular y defiende el arco del equipo que marcha en la cuarta posición de la Serie A Primavera.

Otro de los jugadores que es habitual en el equipo B del Barcelona, pero también le ha tocado la posibilidad de integrar el plantel principal de los culés y estuvo en el banco tanto en partidos de Liga como de Champions. Tuvo un solo partido en Primera División y no terminó siendo el mejor, ya que fue expulsado de manera polémica a los pocos minutos de haber ingresado en un juego ante Sevilla.

El zaguero alternó bastante y aunque siempre se mantuvo en el plantel principal de Corinthians, no siempre lo hizo con minutos. De hecho en 2020 solo tuvo minutos en dos juegos y en el resto estuvo en el banco. A su favor tiene que ya tuvo partidos en la selección mayor y lo hizo con muy buenos rendimientos que le valieron regresar en su momento a la convocatoria de Tabárez.

Quizás de nombre sea uno de los futbolistas menos conocidos, pero es un jugador que tiene mucho tiempo jugando en el fútbol italiano. Desde chico estuvo en el Pescara, donde pasó por el equipo Sub 19, luego fue cedido durante una temporada al Catanzaro, para ahora regresar y formar parte del plantel principal del Pescar en la Serie B. Lateral o volante de muy buen recorrido.

Nicolás Acevedo

New York City

Hace pocos días fue presentado en el New York City y por eso todavía no ha podido hacer su estreno. Era uno de los de mayor proyección en Liverpool y 2020 fue su año porque luego del Preolímpico Sub 23, en donde sumó una nueva categoría juvenil con la selección uruguaya, emigró y llega a un fútbol muy competitvo como el de Estados Unidos donde se puede hacer un lugar.