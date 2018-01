"Josema" no pudo festejar en su cumpleaños

En el día de su cumpleaños 23, "Josema" Giménez fue titular en un Atlético de Madrid que recibía al Girona en el Wanda Metropolitano. Diego Godín y Cristhian Stuani no estuvieron ni en el banco de sus equipos y por eso el joven zaguero fue el único uruguayo en cancha.



Más allá de su cumpleaños y de que la "fiesta" comenzó bien porque Atlético de Madrid se puso en ventaja con gol de Antoine Griezmann, Girona se la arruinó y le dio un golpe tomándose revancha de lo acontecido en la primera rueda.



En aquella ocasión, Girona ganaba por 2-0 y el "Colchonero" se lo dio vuelta en la segunda parte. Esta vez, fue Portu a los 73' quien silenció a un Wanda Metropolitano que no pudo observar una nueva victoria del "Atleti".



Tras una gran asistencia de Diego Costa, Griezmann abrió la ventaja en el primer tiempo con una volea potente cuando el arquero no estaba su lugar, luego de chocar con el delantero hispano-brasileño.



Pero Portu encontró una pelota libre dentro del área colchonera, en la segunda mitad, y definió contra un palo ante la salida de Oblak, que poco pudo hacer para evitar la caída de su arco.



A partir de allí, Atlético fue más corazón que fútbol y vio cómo se le escaparon dos unidades muy importantes ya que Barcelona, si vence al Betis, le sacará una diferencia de once puntos.