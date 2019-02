"Josema" y Godín le dieron el triunfo al Atlético

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En un partido parejo, en el que el VAR le había anulado un gol al Atlético de Madrid, aparecieron los celestes. Esos que partido tras partido dejan todo en la defensa, aparecieron para convertirse en "9" y marcar los dos goles con los que el equipo del "Cholo" Simeone superaron a Juventus.

El gol no aparecía por ningún lado y aunque la visita no inquietaba, el local no podía descuidarse porque en cualquier contragolpe podía llegar un tanto de visitante con lo que eso vale.

Pero en dos pelotas quietas (el fuerte del equipo colchonero) Atlético de Madrid sacó una importante diferencia para ir tranquilo a Turín. Es que luego de una serie de rebotes, "Josema" Giménez apareció dentro del área para definir con un remate cruzado imposible para el arquero rival, pero no fue el único.

Diego Godín también se despachó con su gol. Nuevamente una pelota al área, rebotes y el zaguero que apareció con poco ángulo para sacar un remate que apenas se desvió en Cristiano Ronaldo y se metió en el arco de la Vecchia Signora.

Es así que Atlético de Madrid viajará a Italia con una buena ventaja donde no podrá descuidarse porque la Juventus, que contó con Rodrigo Bentancur como titular y Martín Cáceres en el banco de suplentes, puede hacerse fuerte y complicar los del "Cholo" Simeone.