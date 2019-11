"Josema" Giménez volvió al trabajo con Atlético de Madrid

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La gran noticia: José María Giménez regresó al plantel principal del Atlético de Madrid, que este lunes se entrenó en Majadahonda pocas horas antes de viajar a Turín, donde enfrentarán a la Juventus por la Champions League.

Un mes después de sufrir la lesión, en el partido del Wanda Metropolitano contra el Bayer Leverkusen, el zaguero uruguayo dejó atrás el problema muscular grado I.

La recuperación no define su regreso al equipo titular, de hecho Diego Simeone prepara un once ante los italianos -el partido se disputará este martes- con una línea de cuatro que no incluye a "Josema" y un centro del campo reforzado.

El posible once de Simeone para medirse a la Juventus, con la necesidad de ganar para igualar a los italianos en puntos, estaría formado por Oblak, Trippier, Felipe, Hermoso, Lodi, Thomas, Herrera, Saúl, Koke, Vitolo y Morata.