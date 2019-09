"Josema" Giménez: "No hay tiempo para lamentarse"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

José María Giménez, zaguero del Atlético de Madrid, lamentó el empate cedido en el Wanda Metropolitano ante el Celta de Vigo, destacó la lucha "hasta la última pelota" y aseguró que no tienen "tiempo para lamentarse" con la mente ya puesta en la visita al Mallorca del miércoles.

"Lo intentamos de todas las maneras, hoy sí tratando de evitar el gol de ellos porque con la portería a cero puede llegar la victoria en los últimos minutos. Ellos hicieron su partido, perdieron tiempo, enfriaron el partido", manifestó a Movistar LaLiga.

"Nosotros lo intentamos y no pudimos. Me voy orgulloso del trabajo, no nos damos por vencidos hasta la última pelota. Se nos van dos puntos pero no hay tiempo para lamentarse porque el miércoles tenemos otra batalla", agregó.

Giménez descartó que el Atlético de Madrid sintiera el desgaste físico en el estreno de la Champions League ante la Juventus.

"Físicamente estamos preparados para la cantidad de partidos que jugamos. Jugar cada tres días cansa pero físicamente nos sentimos bien. Tenemos que seguir trabajando, las cosas positivas están y las negativas hay que corregirlas, aseguró.

Vamos a seguir creciendo, aspirando a conseguir más. La actitud y la entrega siempre están. Hay que descansar ahora, estar tranquilos y con la mente fría", concluyó.