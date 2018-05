"Josema" avisa: "Vamos a darle guerra al que nos toque enfrentar"

“Estoy muy contento con el título de la Europa League y con lo que se consiguió en él año. Hicimos una buena temporada. A pesar que habíamos quedado eliminados de la Champions League el equipo supo sobreponerse a esa situación. Logramos un título que es muy importante y salimos segundos en una Liga donde están las dos potencias más grandes a nivel de clubes”, comenzó diciendo José María Gimenez, quien arribó en el vuelo de Air Europa de las 7:50.



“Llego con mucha confianza para el Mundial. Es un momento para disfrutar y aprovechar la oportunidad que nos pueda dar el entrenador. Y para prepararnos de la mejor manera posible para llegar bien al Mundial”, agregó el defensa que tiene el plus de jugar en su equipo con el capitán celeste. “Es algo que no todas las selecciones pueden vivir. Es algo muy bueno, tenemos el plus del conocimiento. Pero al que le toque jugar va a dar todo por el equipo”, afirmó. Y reconoció que con Godin hablan mucho de la selección. “Es imposible no hacerlo. Es inevitable, día a día estamos pensando en la selección”, dijo.



“Este Mundial es diferente que el de Brasil que fue el primero para mí, pero las cosquillas en la panza siempre están. Son momentos en que se pasan muchos nervios, sobre todo en los últimos partidos en los que uno teme que le pueda pasar algo antes del Mundial”, admitió.



No se animó a decir si Uruguay era candidato, pero: “vamos a darle guerra al que nos toque enfrentar. Vamos a llegar hasta donde nosotros nos propongamos llegar. Tenemos una gran selección y hacemos las cosas muy bien, individual y colectivamente”.