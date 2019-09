Josef Martínez no quiere jugar más en la Selección de Venezuela

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Josef Martínez, de 26 años, jugador del Atlanta United, de la MLS, no quiere ser más convocado a la Selección de Venezuela tras recibir maltratos por parte del entrenador Rafael Dudamel.

El delantero se expresó ante la opinión pública a través de una carta en donde expresa su deseo de no participar más de la Selección de Venezuela mientras Rafael Dudamel siga en el cargo.

"Es emocional. desgaste anímico cada vez que voy a la selección actualmente, producto del comportamiento hacia mi persona del quien lidera desde el cuerpo técnico. Siendo la Copa América 2019 el evento que más que más me afectó emocional y deportivamente. La pasé realmente mal", expresó Martínez.

"Espero sepan comprender lo planteado y el dolor que para mi representa esta solicitud. Pero, más doloroso aún es formar parte de algo que ha dejado de ser la Vinotinto de todo un país, para convertirse desde lo interno en un espacio de intereses individuales", agregó el delantero.

Martínez aclara que no está "renunciando a a seguir vistiendo la camiseta" de su país, sino que prefiere "no estar hasta que llegue un cambio que permita recuperar la esencia de lo que verdaderamente es representar a un país y no un proyecto personalista".

"Nada ni nadie deben estar por encima de la selección nacional. Sé que algún día nos reecontraremos con la camiseta Vinotinto puesta", concluyó.