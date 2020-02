José Peseiro: de los galácticos de Real Madrid a dirigir a la vinotinto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ahora sí, todas las selecciones sudamericanas están en condición de iniciar las Eliminatorias para Catar 2022. Venezuela, el único país que aún no había designado a su entrenador, ya oficializó al portugués José Peseiro como el reemplazante de Rafael Dudamel, quien renunció el 2 de enero argumentando un deterioro en el relacionamiento con la dirigencia de la Federación Venezolana.

Dudamel no está desocupado, porque pocos días más tarde fue presentado como nuevo entrenador de Atlético Mineiro (Brasil), lo cual no cayó nada bien en el seno de la Vinotinto. Pero los dirigentes no tuvieron más alternativa que ponerle el pecho a las balas y salir a buscar un reemplazo.

Hubo negociaciones con Jorge Sampaoli, pero la prensa venezolana especuló hace algunos días con que el presidente Nicolás Maduro le bajó el pulgar. Entonces apareció la opción de Peseiro. ¿Y quién es Peseiro? Por estas tierras es poco conocido, aunque en su país dirigió -entre otros equipos- al Porto, al Sporting Braga y al Sporting de Lisboa, donde fue entrenador de Sebastián Coates. No tuvo una buena campaña, perdió cuatro partidos consecutivos y fue cesado. Hasta ahora el entrenador nacido hace 59 años no ha vuelto a dirigir.

Sin embargo, Peseiro tiene un antecedente interesante: dirigió a los galácticos originales de Real Madrid, aquellos de Luis Figo, Zinedine Zidane, David Beckham y Ronaldo.

Entre 2003 y 2004 fue el asistente de Carlos Queiroz en el conjunto merengue. Su única conquista, no obstante, no fue con los Galácticos, sino como entrenador principal del Sporting Braga, cuando condujo al equipo hasta la obtención de la Copa de la Liga de Portugal.

Venezuela será la segunda selección que dirigirá Peseiro, quien entre 2009 y 2011 estuvo al frente de Arabia Saudita, que no participó de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

Venezuela tiene entrenador para las Eliminatorias y la Copa América. Sudamérica está técnicamente completa.