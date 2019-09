José Mourinho reveló quién lo hizo mejor entrenador

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

José Mourinho volvió a insistir que le debe mucho a los jugadores que ha dirigido, pero remarcó que Lionel Messi le hizo "mejor entrenador por tener que preparar partidos, por tener que organizar mi equipo".

En entrevista concedida a la agencia de noticias EFE, el entrenador portugués que se confesó "madridista" e "interista" por haber dirigido con entusiasmo y pasión a ambos equipos, subrayó: "Siempre digo que debo tanto a mis jugadores, como a los que no han sido mis jugadores y me han creado problemas. Por ejemplo, (Lionel) Messi nunca jugó en mi equipo pero jugué contra él y me ha hecho mejor entrenador por tener que preparar partidos, por tener que organizar mi equipo".

Mourinho insistió sobre este aspecto: "Cuando digo Messi digo también todos los grandes jugadores contra los que he jugado. Creo que en el caso de los jugadores también este tipo de situaciones les ayuda. Ya se puede vislumbrar que un día cuando acaben de jugar van a ser amigos, van a hacer buena relación y disfrutar de lo que han hecho. Pero durante el momento caliente tú tienes que tener este fuego, esta ambición, esta rivalidad. Esto no sólo ha alimentado a los jugadores, también a las aficiones".

Al ahondar en el tema de la rivalidad "Mou" precisó que en su país, han tenido "la etapa Benfica, luego el Oporto, el Benfica otra vez. Y decimos siempre que queremos el período Sporting; necesitamos también del Sporting y de más competición. De Inglaterra la gente dice que es la mejor liga del mundo y quizá no tenga los mejores equipos del mundo, pero lo que tiene es una competitividad muy grande. Nosotros necesitamos de esas rivalidades más intensas; quizá vividas de un modo más adaptado a lo que es la sociedad de hoy, tenemos que evolucionar en el modo de vivir estas rivalidades, pero las necesitamos".