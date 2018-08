José Luis Rodríguez: “El ‘Cacique’ nos tiene felices”

-¿Cómo vive desde acá la situación de la AUF?



-Lo de la intervención se maneja con tristeza. No lo sabíamos desde antes más allá de alguna versión que circulaba. Sinceramente no teníamos noticias y ahora hay que esperar. Cuando uno pertenece a una organización como la Conmebol y está bajo el mando de la FIFA tiene que acatar las reglas. Más allá de decirles las cosas que consideramos que no son exactas en el comunicado, hay que acatar y se postergará la nominación del nuevo presidente hasta el 28 de febrero. La carta de la FIFA habla de tres puntos, uno que es para las operaciones extraordinarias del diario vivir, lo segundo para dejar establecido los nuevos estatutos y lo tercero conformar una Comisión Electoral para designar luego el nuevo presidente. Así que no tendremos presidente ahora y será en 2019.

-¿Qué no comparten del comunicado de la FIFA?



-Lo que nosotros creemos es que primero que nada la AUF había seguido todos los mecanismos: sigue con autoridades completamente constituidas, porque más allá de que su presidente renunció los otros cuatro neutrales fueron elegidos en su momento para representar el organismo, y lo segundo es que el 31 de julio, cuando hubo que elegir presidente, no se eligió y se pasó a cuarto intermedio por recomendación de la Conmebol, que dijo que no se podía elegir un presidente sin su certificado de idoneidad aprobado cuando los candidatos no lo iban a tener en tiempo y forma como los casos de Arturo Del Campo y Eduardo Abulafia. Entonces se iba a hacer una asamblea para postergar el acto eleccionario con nuevos candidatos y certificados de idoneidad aprobados. Por eso creemos que la AUF siguió todos los mecanismos de acuerdo a su actual estatuto para las elecciones de su nuevo presidente. La FIFA considera que no, sé que los neutrales elevaron una carta nombrando varios aspectos y veremos. Lo que queda es acatar la intervención, seguir los lineamientos de la FIFA y postergar la elección.

-¿Cómo lo toma a un club como Nacional esta situación?



-Lo único importante acá es el fútbol y lo que pasa adentro de una cancha. Lo demás es consecuencia de eso. Lamentablemente el fútbol uruguayo últimamente está más destinado a la política que al deporte. Ojalá que después que esta Comisión de Regularización actúe y esté en funcionamiento se hable más de lo que pasa en las canchas, ya que lo importante realmente son los jugadores y los cuerpos técnicos.

-¿Cómo encara esta directiva el tramo final de su mandato?



-Los clubes grandes siempre tenemos problemas y cuando no es uno es otro o son los dos. Para eso hay que estar preparado. A esta directiva le queda hasta el 8 de diciembre y estamos en plena disputa de un Campeonato Uruguayo que nos tiene como campeones del Apertura y del Intermedio y bien posicionados en el Clausura. Estamos primeros en la Tabla Anual también y por supuesto que estamos ilusionados con la Copa Sudamericana. Poder pasar esta fase es una prioridad. Es llave a llave y sabemos bien que lo deportivo en este caso ayuda a lo económico. Estamos concentrados en eso, en ser campeones uruguayos y en llegar lo más lejos posible en el plano internacional.

-¿Ya decidió si se postula a la reelección o no?



-Queda mucho tiempo aún. Cuando falten dos meses por ahí lo definiré porque creo que las carreras electorales no se deben precipitar y hoy lo único que ataña mi gestión y la de mis compañeros de directiva es lo deportivo. Ya habrá tiempo para conversar sobre las elecciones que van a ser recién en diciembre.

-¿Se ilusionan con poder ser campeones de la Sudamericana?



-Yo digo que siempre visualizamos a un Nacional con chances, pero es una ilusión que tenemos de llegar a la final de la Copa Sudamericana. Para eso necesitamos pasar esta fase primero y luego dos más. Hoy el rival en la serie es San Lorenzo, un grande de Argentina. Ojalá que el equipo nos pueda dar una gran satisfacción el 26 de septiembre en el Gran Parque Central.

-¿Está contento con lo que viene haciendo Alexander Medina? ¿Va en línea con lo que ustedes pretendían?



-La tarea que está haciendo el “Cacique” en Nacional es muy buena desde todo punto de vista. Nos tiene felices y muy entusiasmados a todos los hinchas de Nacional. Uno ve cómo se desenvuelve el equipo en la cancha, ve la forma de jugar de los futbolistas, el compromiso con la idea y tenemos juveniles que llegan de la mano de un entrenador como Medina que los va subiendo en el momento justo.