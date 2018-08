José Luis Corbo, otro nombre para la Asociación Uruguaya de Fútbol

Cuando el lunes Jair Bertoni y Montserrat Jiménez lleguen a Montevideo para tomar control de la Asociación Uruguaya de Fútbol en nombre de la FIFA, se encontrarán a un organismo acéfalo. Edgar Welker siguió el camino de su predecesor Wilmar Valdez y anunció que se marchaba.



Amargado porque el jueves a la noche llegó a Montevideo desde Asunción con una salida política para evitar la anunciada intervención de FIFA y los clubes decidieron darle la espalda, el viernes mismo -luego de que las instituciones aprobaran por 9-8 recurrir al TAS en lugar de aprobar el nuevo estatuto, lo que había negociado Welker en Paraguay- comunicó su decisión de abandonar el Consejo Ejecutivo.

Es, hasta el momento, el único de los cuatro que quedaban que lo ha hecho. Alejandro Balbi, Ignacio Alonso y Roberto Pastoriza seguirían en sus cargos hasta que mañana sean desplazados por la Comisión Reguladora, la cual llegará con la misión de nombrar la Comisión Normalizadora de la AUF que actuará hasta el 28 de febrero como mínimo.



Por estas horas, entonces, la AUF no tiene presidente y ya no lo tendrá. La cuestión pasa por los nombres de quienes serán designados para estar al frente de la intervención, quienes tienen dos grandes tareas: hacer aprobar el nuevo estatuto FIFA, ese que hace tres años y medio la AUF viene eludiendo, y llevar adelante un proceso cristalino que desemboque en la elección del nuevo presidente.

Aún no está claro cuántos miembros serán. Lo que sí ya trascendió (y cada vez toma más fuerza) que Eduardo Ache, por el alto cargo que ocupa en FIFA (Comisión de Gobernanza) es el gran candidato a encabezar el Comité Normalizador. También se sabe que Fernando Goldie es candidato. Se piensa en Sebastián Bauzá, pero es prácticamente imposible. Por más que lo han intentado convencer, el no ha sido categórico.



El último nombre que se sumó a la lista es el de José Luis Corbo, quien presidió la AUF entre 2006 y 2008 y quien tiene una reputación intachable tanto a nivel local como internacional. ¿Y Wilmar Valdez? Hay gente que no lo descarta porque sería una jugada de su amigo Gianni Infantino.