José Herrera: "Recabamos mucha información y ya estamos jugando el Mundial"

José Herrera, preparador físico de la Selección uruguaya dijo estar muy contento por el grado de adhesión que encontraron para cada una de las tareas y por los resultados que arrojaron las cargas que se fueron incorporando a los futbolistas seleccionados. En ese sentido, valoró toda la información recibida y aseguró: "ya estamos jugando el Mundial".



En diálogo con 100% Deporte (Sport 890) Herrera enfatizó que en el cuerpo técnico de la Celeste están "muy contentos con los trabajos realizados" y con el "reencuentro con los futbolistas".



"Ya estamos pensando y jugando el Mundial", señaló Herrera antes de valorar todo lo que se consigue con el contacto directo con los futbolistas. ​"A lo largo del año hacemos un seguimiento de los jugadores cuando están en sus equipos, seguimos los minutos jugados, la competencia realizada, cómo vienen entrenando en la semana, pero nunca los vemos entrenando con nosotros, salvo en raras ocasiones cuando nos juntamos en una gira o en partidos amistosos o en Eliminatorias. Si bien tenemos un conocimiento y mucha información lo más importante es verlos entrenando con nosotros".



En ese sentido, el preparador físico indicó: "Esta semana ha sido importante porque recabamos mucha información, estudios médicos nos han posibilitado comprobar cómo están recibiendo las cargas en el Complejo, además la comunicación fluida con el jugador de cómo están recibiendo los trabajos también ha sido relevante. Cuando los tenemos trabajando con nosotros podemos ir dosificando las cargas y recibiendo información del jugador".



En lo que respecta a la situación física de Martín Cáceres, uno de los futbolistas que no pudo redondear una temporada de intensa actividad como consecuencia de las lesiones, Herrera comentó: "Los últimos tiempos, quizás el último año, tuvo una competencia y un entrenamiento muy irregular, no ha logrado la regularidad que pretendíamos, pero está bien. Está recibiendo todo con absoluta normalidad y confiamos mucho en él y en sus condiciones físicas".



Sin perjuicio de ello, recalcó que actualmente en la concentración urugauya no se hace "ningún trabajo profundo". Y explicó: "tenemos que ir a competir con el estado de forma que les dieron en sus equipos y con las historias de sus entrenamientos recientes. Algunos vienen con mucha competencia encima y muy afinados desde el punto de vista de la forma deportiva, y otros que no han tenido la continuidad durante el año que se precisaba o sería lo ideal y eso estamos tratando de suplirlo con mucho trabajo de espacios reducidos".



El caso de Federico Valverde, otro de los integrantes del plantel que tuvo ausencia prolongada de las canchas por culpa de lesiones, también fue abordado por Herrera. "Lo hemos visto muy bien, nos había dejado muy preocupados esa interrupción que tuvo en Deportivo La Coruña, porque tuvo un desgarro y cuando se estaba recuperando tuvo una recaída, pero lo vimos con gran ánimo, gran disposición. Tendrá que superar en su carrera muchas de estas situaciones y accidentes deportivos y es parte de la formación. Es muy joven todavía, pero lo vimos bien, participando en todos los trabajos y esa lesión muscular ya es pasado".



La ausencia de Fernando Muslera en un entrenamiento no revistió importancia, así lo dejó en claro el profesor Herrera. "Tenía un dolor en el puño, pero no revestía ninguna importancia. Esas situaciones se dan todos los días con algún dolor en algún entrenamiento. Pero interrumpió nada más que un día el entrenamiento de arco y por lo que dice el médico (doctor Alberto Pan) no va a tener ningún inconveniente para seguir con los entrenamientos".