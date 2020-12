José Decurnex: "Es un momento de decisiones duras"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Como realiza al final de cada año, el presidente de Nacional José Decurnex realizó un balance dirigido a los hinchas y socios tricolores y el club lo publicó en sus redes sociales.

"A mí siempre me gusta mirar el vaso medio lleno, institucionalmente Nacional ha seguido creciendo, las obras en el GPC son una realidad, se entregaron los pisos 1 y 2 y estamos empezando con los pisos 3 y 4 en enero. Terminamos un gimnasio que realmente es de nivel europeo en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes. Vamos a comenzar en enero o febrero la siguiente etapa, remodelar vestuarios, kinesiología, utilería y toda la parte médica. Comenzamos con el club social en la querida sede, que tenemos la expectativa de poder inaugurarlo en abril del año que viene en su primera etapa", empezó diciendo el titular de los albos

Decurnex agregó: "Por otro lado, deportivamente hay cosas para corregir. No tuvimos el éxito a nivel local que esperábamos, Nacional compite para ganar todo y no fue así, se nos escapó una Supercopa, se nos escapa un Torneo Apertura. Tenemos que aprender de eso. Teníamos este año una expectativa muy importante de poder seguir avanzando en la Libertadores, nos habíamos puesto como meta poder dar un paso más de lo que habíamos hecho el año pasado, eso se logró, llegamos a curtos de final eliminando a un rival muy duro que se preparó para ser campeón, que fue Independiente del Valle, que tanto nos costó y que podemos discutir o no cómo se hizo públicamente, si como se jugó o no era la forma de jugarlo, pero luego de que se burlaron de Nacional en aquel sorteo y que nos minimizaron, Nacional dejó muy en alto su historia y su gloria y los dejamos afuera. Terminamos tal vez contra el mejor rival que existe en Sudamérica como River Plate, en un resultado que a ninguno nos gustó".

El presidente tampoco evitó hablar del acto de indisciplina de un grupo de jugadores en plena burbuja sanitaria, que fue publicado por Ovación el lunes 21 de diciembre.

"Un episodio a fin de año que creo que manchó un poquito lo que ha sido este 2020, que además acabamos de reconocer frente al MSP que se rompió la burbuja y creo que es bueno comentarlo entre todo. Nacional al reconocer recibió la multa acorde y obviamente procedimos a pagarla y es un episodio que de alguna forma también marca un camino a seguir, donde para mí es muy importante dejar en alto los valores de la institución, los valores de un club con esta historia y con esta gloria, con 121 años y que vamos a estar acá para siempre", comentó.

Y se explayó: "Esos son los momentos en que a nosotros como dirigentes también nos toca bajar un poco la pelota, tomar un poquito de distancia y pensar quiénes quieren estar, quiénes quieren el Nacional que todos queremos y que quienes queremos a Nacional, sus valores, y que esas cosas se preserven y sigan siendo piedra fundamental en nuestra estructura y en nuestra historia y en nuestra gloria. Algunos se autodespidieron (en referencia a la despedida sin avisar a Nacional de Luis Mejía), otros pidieron licencia, otros opinólogos, dentro y fuera del club, intentan justificar o intentan hablar sin información. A nosotros lo que nos corresponde es tomar estas decisiones con calma y balanceados, pero lo que nos corresponde también es ser participes de ese vaso medio lleno, de una institución que sigue creciendo".

Decurnex concluyó que "es un momento de decisiones, es un momento de decisiones duras. Hoy en la noche tenemos una directiva donde vamos a empezar a delinear el Nacional de 2021, el Nacional que todos queremos, es un momento de reflexión para todos los socios e hinchas, de pensar en qué lado queremos estar, a qué ómnibus nos queremos subir. Yo quiero estar en ese Nacional que preserva sus valores, que preserva su historia, que preserva su gloria más allá de lo que pase. Yo quiero estar en ese Nacional que abraza el proyecto que vamos a discutir para el 2021 y no quiero estar en ese Nacional del facilismo, de aquellos que se despiden unilateralmente, de aquellos que piden licencia, de opinólogos, que muchas veces hasta dentro del club opinan sin información para desestabilizar".