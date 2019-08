José Alberti: “Vamos a faltarle el respeto”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

José Alberti, uno de los capitanes de Juventud de Las Piedras, recién había hecho dormir a Bastian, de apenas un año y medio. Aunque podría pensarse que el nombre de su hijo se debe a Schweinsteiger -el jugador alemán, que comparte la misma posición que Alberti-, nada tuvo que ver. “Después que se lo pusimos me di cuenta de la coincidencia y ahora juego con eso, je”, dice.



Nació en Las Piedras, aunque ahora vive desde hace tres años en Canelones, y realizó todas las formativas en Juventud. Llegó al equipo por intermedio del “Muerto” Satorno.



Para Alberti (22 años), jugar contra Nacional en la ciudad donde nació será especial. “El club hace historia y es una tremenda motivación para nosotros”, explicó cuidando de no levantar su voz para no despertar a su pequeño hijo.



“Jugar en casa tiene su plus y más aún contra un grande. Pienso que nos puede favorecer jugar en el Parque Artigas. Nacional y Peñarol están acostumbrados a jugar de local, o en canchas con determinadas características. Nos encanta jugar en casa, sabemos qué hacer y por dónde atacar”, analizó el mediocampista.



“Venimos jugando bien, pero en el partido pasado (contra Peñarol) nos faltó estar finos en el pase final”, puntualizó el volante, que fue capitán en todo el Apertura, aunque ahora el que lleva la cinta es Gonzalo González.



“Vamos a salir a buscar el partido y en el buen sentido faltarle el respeto al grande”, afirmó sobre Nacional.



A Juventud se le escaparon varios puntos en el final de algunos partidos y ese hecho pesa en la tabla, ya que está penúltimo en la Tabla Anual. “Pienso que no estamos donde merecemos. En los últimos minutos nos faltó concentración o una cuota de liga. Nos pasó con el gol de Urruti (River), que pensamos que no entró”.